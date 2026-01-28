Presentan la cartelera del Carnaval Puerto Morelos y Leona Vicario 2026

Comparte esta Noticia

PUERTO MORELOS.- En rueda de prensa, la directora general del Instituto Municipal de Cultura y las Artes, Adriana Nava Gómez, presentó de manera oficial la realización del Carnaval Puerto Morelos 2026 “Al Son de la Historia y Tradición”, una de las festividades más esperadas del año, que se celebrará del 6 al 8 de febrero en el campo de béisbol de la colonia Pescadores, en la cabecera municipal, y del 13 al 16 de febrero en el campo de béisbol de Leona Vicario, con actividades que darán inicio a partir de las 19:00 horas.

“Estamos muy contentos de celebrar una edición más de nuestro Carnaval porque cada día se suman más portomorelenses para seguir fomentando esta tradición, que trae no solo fiesta sino activación económica”, resaltó Nava Gómez.

Durante la presentación, destacó que el Carnaval 2026 contará con una cartelera artística de talla internacional, que reafirma el compromiso y esfuerzo del gobierno de la presidenta Blanca Meraria para seguir colocando a Puerto Morelos como un destino turístico, cultural y de entretenimiento para las familias locales y visitantes.

Adriana Nava, indicó que el elenco que abrirá en la cabecera municipal serán Los Ángeles Azules, Wendy Guevara y Las Perdidas el viernes 6 de febrero; La Arrolladora Banda El Limón el sábado 7; y El Bogueto el domingo 8.

En tanto, en Leona Vicario, el programa incluye a La Sonora Dinamita el viernes 13; Calibre 50 el sábado 14; y el domingo 15 a Viry Primera “La Mera Mera” y Paleto, La Voz de la Cumbia.

La titular de Cultura y las Artes subrayó que el Carnaval no solo es una celebración cultural, sino también un importante motor económico para el municipio. Informó que actualmente la ocupación hotelera se ubica en 82 por ciento, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres se espera que la ocupación llegue al 90 por ciento.

Asimismo, señaló que se espera superar la asistencia registrada en 2025, cuando más de 13 mil personas disfrutaron del Carnaval en Puerto Morelos y 11 mil en Leona Vicario, gracias a la calidad del programa artístico, las comparsas, los desfiles de carros y tricis alegóricos y la gastronomía tradicional que impulsa la economía local.

Aseguró, que el Ayuntamiento ha dispuesto la participación coordinada de diversas dependencias para garantizar la seguridad y bienestar de asistentes y visitantes, entre ellas Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos y servicios de ambulancia, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro y familiar.

Los reyes del Carnaval Víctor Chacón e Indira Chan de Puerto Morelos, así como Andrey Pech y Jolette García de Leona Vicario, junto con Rosy Vera Padilla, coordinadora de Cultura en la Delegación invitaron a los medios de comunicación y público en general a vivir la experiencia de esta gran fiesta.