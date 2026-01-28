Invita Yensunni Martínez a conocer a los soberanos del Carnaval Chetumal 2026

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, extendió una invitación a la ciudadanía y visitantes para sumarse a la celebración del Carnaval Chetumal 2026, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero.

La edil resaltó el entusiasmo de los protagonistas de esta edición, destacando que las talentosas reinas y los talentosos reyes del carnaval están listos para brillar y compartir alegría, engalanando las fiestas junto a sus extraordinarias comparsas con colores vibrantes y todo el ritmo caribeño en una fiesta que promete ser mágica e inolvidable.

La presidenta municipal subrayó que la participación de los soberanos es fundamental para fortalecer la identidad y las tradiciones de la capital, permitiendo que el talento local y regional brille con fuerza.

Al respecto, agradeció el respaldo constante de la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, señalando que este trabajo conjunto permite que Chetumal brille con más fuerza, promoviendo la cultura y el desarrollo económico a través de eventos de calidad que refuerzan los lazos de unidad en la comunidad.

Cabe destacar que la festividad contará con una cartelera artística de gran impacto que incluye las presentaciones de Nelson Kanzela el 12 de febrero, La Original Banda el Limón el día 13, Reik para el 14 de febrero, Jesse y Joy el 15, El Malilla el 16, y el cierre con el general de la música punta Supa G el 17 de febrero, día en que también se realizará la carrera Run Colors con el “Chino” Fernández como invitado especial.