Presidencia podrá opinar, pero no promover revocación: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la titular del Ejecutivo federal no utilizará los tiempos oficiales para difundir información relacionada con procesos de revocación de mandato, pese a los cambios contemplados en el Plan B de la reforma electoral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa no busca promover este mecanismo, sino garantizar el derecho de la persona sujeta al proceso a expresar sus opiniones.

Derecho a opinar, no a promover

Sheinbaum subrayó que la propuesta abre la posibilidad de que quien ocupe la Presidencia pueda opinar sobre la revocación de mandato, en el marco de la libertad de expresión.

En ese sentido, la iniciativa establece que se busca fortalecer el debate público informado, así como reconocer el derecho de la persona servidora pública a defenderse y expresar sus ideas.

Cambio respecto al pasado

La presidenta recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador existían restricciones que impedían al titular del Ejecutivo pronunciarse sobre este proceso en cualquier sentido.

Por ello, indicó que la reforma pretende corregir esa limitación y garantizar el derecho de opinión de la persona involucrada en una eventual revocación.

Límites, aún por definirse

Sobre los alcances de estas expresiones, Sheinbaum señaló que los límites deberán establecerse en las leyes secundarias que deriven de la reforma electoral.

Además, reiteró que la revocación de mandato es un mecanismo que solo puede aplicarse una vez por sexenio.