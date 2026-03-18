Arribo de sargazo dispara gastos hoteleros y amenaza temporada alta

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TULUM.- El arribo de sargazo en Quintana Roo se adelantó este año y registra niveles atípicos, lo que ha encendido alertas en el sector turístico por su impacto en costos, ocupación hotelera y experiencia de los visitantes.

El caso más crítico se presenta en Tulum, donde en febrero se recolectaron 244 toneladas de la macroalga, una cifra que contrasta con las 59 toneladas registradas en el mismo mes del año pasado, evidenciando un incremento acelerado desde el inicio del año.

Especialistas han advertido que la biomasa de sargazo es actualmente hasta ocho veces mayor en comparación con el mismo periodo previo, lo que anticipa una temporada de verano particularmente complicada en el Caribe mexicano.

Golpe a la operación hotelera

El impacto económico ya se refleja en los hoteles. De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Tulum, el gasto en limpieza diaria de playas ha alcanzado niveles similares al costo de la electricidad, elevando significativamente los gastos operativos.

En términos anuales, el sector turístico destina hasta 150 millones de dólares para contener el sargazo, en una temporada que usualmente va de abril a septiembre, pero que este año comenzó antes de lo previsto.

Ocupación y percepción, en riesgo

La variabilidad del fenómeno complica la planeación turística, ya que la presencia de sargazo puede cambiar de un día a otro, afectando la imagen del destino.

Durante 2025, varios puntos del estado registraron caídas en la ocupación hotelera coincidiendo con arribos masivos, una tendencia que podría repetirse si persisten las condiciones actuales.

Medidas emergentes en destinos

Ante este panorama, destinos como Playa del Carmen han reforzado acciones preventivas, como la instalación y ampliación de barreras marinas que podrían alcanzar hasta cinco kilómetros para frenar el arribo de la macroalga.

Por su parte, hoteles han implementado sistemas propios de contención y brigadas de limpieza para mitigar los efectos en plena antesala de la temporada alta.

Con niveles récord desde los primeros meses del año, el sargazo se perfila como uno de los principales desafíos para la competitividad turística del Caribe mexicano en los próximos meses.