Presidenta de Venezuela se comprometió con EU a no mandar más barriles: Marco Rubio

CARACAS.- Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se comprometió ante Estados Unidos a suspender el suministro de petróleo a Cuba y a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, como parte de los acuerdos discutidos tras la reciente crisis política en ese país.

Así lo afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde señaló que Rodríguez “es plenamente consciente del destino de Nicolás Maduro” y que sus intereses “se alinean con el avance de los objetivos clave” de Washington.

De acuerdo con Rubio, el nuevo gobierno venezolano ofrecería acceso preferencial a la producción petrolera y destinaría los ingresos derivados de la venta de crudo a la compra de productos estadounidenses, conforme a lo planteado por el presidente Donald Trump.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Rodríguez se comprometió a poner fin al envío de petróleo al régimen cubano y a impulsar un proceso de reconciliación nacional, incluyendo a los venezolanos que residen en el extranjero.

Durante la misma audiencia, Rubio fue cuestionado sobre si la administración de Trump busca un cambio de régimen en Cuba, a lo que respondió afirmativamente, aunque sin comprometer una acción directa.

“Nos gustaría ver un cambio de régimen allí. No significa que vayamos a provocarlo, pero sin duda sería muy beneficioso para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, sostuvo.