Presidenta responde a Salinas Pliego: “No se negocia la ley”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México no negocia la ley y que cada contribuyente tiene que pagar lo que le corresponde. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal señaló que en el viejo régimen de consolidación fiscal, había empresas que buscaban pagar el menor número de impuestos posible.

Aclaró que su administración no realizará mesas técnicas o negociaciones en lo “oscurito” con ninguna empresa para reducir el monto de pago de impuestos.

“Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado (…) sentarnos a negociar que sí, que no, mesas técnicas, ha sabido muchísimas sobre esto (…) nosotros no nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley, nunca como dice Juárez o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley, se llama Estado de derecho para todas y aparato”, precisó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que todos los contribuyentes tienen derecho de audiencia y serán recibidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Esto no es autoritarismo, no es, las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley”, afirmó.

Fuente: Excélsior