Gana IMSS premio All.Can México 2024 en la atención de pacientes con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal médico del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue galardonado con el premio All.Can México 2024, con el proyecto “Evaluación de la Oportunidad y Eficiencia en la Atención a Pacientes Adultos con Cáncer en una Unidad Médica de Alta Especialidad de Oncología”.

El Instituto ganó el premio entre 23 proyectos de instituciones mexicanas evaluados por All.Can y FUNSALUD. El trabajo del IMSS es un protocolo diseñado para tener una mejor comprensión, diagnóstico y tratamiento del cáncer en México.

Durante la ceremonia de premiación en la sede de FUNSALUD, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el presidente ejecutivo de FUNSALUD, Héctor Valle Mesto, entregaron el galardón a la jefa de la División de Calidad del Hospital de Oncología, doctora Patricia Castro Martínez -investigadora principal-; al doctor Rafael Medrano Guzmán, director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), así como a las doctoras Vanessa Ramírez Hernández, Andrea Soriano Luna y Nohemí Viveros Casimiro.

El titular del Seguro Social destacó que el reconocimiento que reciben investigadores del IMSS es una motivación porque el tamaño del reto en la atención del cáncer involucra a otros actores como la Academia Nacional de Medicina, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y FUNSALUD, como un ente que cumplió 40 años de amalgamar estos esfuerzos.

Destacó la importancia del trabajo conjunto en padecimientos oncológicos que a la par de una atención médica masiva, requiere continuar con la investigación y en el Seguro Social existe una política de territorialidad.

“Lo que buscamos es que, así como se atiende a pacientes oncológicos en los hospitales de Pediatría y Oncología, esto ocurra en cualquier hospital del Instituto, en el Segundo Nivel de atención, hospitales regionales y de zona”, señaló.

Zoé Robledo anunció que el próximo lunes 29 de septiembre entrarán en operación dos nuevos aceleradores lineales en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI y afirmó que la institución continuará con la adquisición de la mejor tecnología, equipamiento, tratamientos innovadores y la formación de médicos especialistas.

En su mensaje, la doctora Patricia Castro Martínez dijo que evaluar y mejorar la oportunidad y eficiencia de la atención es un compromiso ético con la derechohabiencia que cree en la labor del personal del Instituto en sus momentos más difíciles; el proyecto nació de una convicción sencilla y poderosa: cada día y cada decisión puede cambiar el rumbo de un paciente.

