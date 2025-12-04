Prestadores de servicios de hospedaje retendrán el Visitax, confirma iniciativa de reforma

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La iniciativa de reforma a la Ley de Derechos contenida en el Paquete Económico del Estado para el 2026 confirma que los prestadores de servicios de hospedaje serán convertidos en retenedores del Derecho a Visitantes Extranjeros, llamado Visitax, con el propósito de alcanzar el potencial de recaudación de esta tarifa que se cobra a los turistas por el uso de los bienes de dominio público del destino y que hasta la fecha no ha podido alcanzar sus metas.

La iniciativa no contempla aumento adicional de la tarifa del Visitax, que se mantiene en 2.50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), confirmando lo dicho por el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, y contrario a lo alertado por el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), por lo que sólo tendrá el incremento por efecto del aumento anual de la UMA, que se aplicará en febrero del 2026.

La obligación de retener el Visitax será para todos los prestadores de servicios de hospedaje, por lo que incluirá no sólo a los hoteles sino también a los particulares que son anfitriones de rentas vacacionales y a las plataformas tecnológicas o digitales por medio de las cuales se contraten esos servicios, de manera que lo tendrán que retener independientemente si el hospedaje se contrata de forma presencial, telefónica o mediante aplicación digital.

Además, no será la única manera de cobrar el Visitax, sino sólo una alternativa más, pues el gobierno del Estado mantendrá el sistema de pago directo a través de la página de internet habilitada por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) para tal fin, www.visitax.gob.mx.

Visitax deberán enterarlo al mismo tiempo que el Impuesto al Hospedaje

Al imponer la retención del Visitax al momento del registro de entrada o de la contratación a través de una plataforma, se simplifica el cumplimiento para el visitante y se distribuye la carga administrativa entre los agentes económicos que se benefician directamente de la afluencia turística, considera la propuesta.

Para aplicar la medida, los hoteles y anfitriones deben retener el Visitax al turista extranjero, verificando primero le corresponda realizar el pago o no lo halla cubierto de manera directa; si el pago se hace por una plataforma digital, ésta es responsable de retener y enterar el pago.

Los turistas procedentes del extranjero que pagan el Visitax son principalmente los que llegan por avión, y continuarán sin estar obligados a pagar esta tarifa los turistas que ingresen por la frontera con Belice, lleguen en cruceros, sean extranjeros con residencia temporal o permanente en México o entren dos o más veces al estado en un período de 30 días después del pago de su primer ingreso.

Los prestadores de servicio de hospedaje o las plataformas deberán expedir un comprobante fiscal que detalle la retención del Visitax por separado del costo del hospedaje.

Las cantidades retenidas se tendrán que declarar y pagar mensualmente ante el SATQ a más tardar el día 10 del mes siguiente, al mismo tiempo que el Impuesto al Hospedaje retenido a los turistas.

Los recursos serán etiquetados a tres fondos

La reforma ofrece como compensación a los prestadores de servicios de hospedaje que los ingresos del Visitax se etiquetarán a la recuperación de playas, el combate del sargazo, la promoción turística, proyectos estratégicos y hasta el manejo de crisis en la actividad turística, mediante tres fondos administrados por un fideicomiso.

Para eso, se estipula que el 10 % de lo recaudado irá a un Fondo de Promoción Turística y Control de Crisis, destinado a reforzar las acciones de promoción nacional e internacional de los destinos del estado, así como a fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante contingencias que afecten la imagen o la actividad turística.

El 40 % de lo recaudado irá al Fondo de Control del Sargazo, Limpieza y Recuperación de Playas y Conservación de Ecosistemas, para invertir en la conservación de playas y ecosistemas marítimos, con acciones permanentes de limpieza, mitigación y recuperación de playas afectadas por fenómenos naturales o contaminación marina.

El 50 % del Visitax irá al Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Estratégicos con Incidencia en el Turismo, con el propósito declarado de financiar proyectos de inversión de gran calado en infraestructura estratégicа y diversificación de destinos.

Se recauda apenas el 14 % del potencial del Visitax

Cabe mencionar que el gobierno del estado resalta en la iniciativa que Quintana Roo recibió 6 millones 580 mil 424 turistas extranjeros en el aeropuerto de Cancún de enero a agosto del 2025, por lo que si todos ellos hubieran pagado el Visitax, que este año equivalió a 283 pesos, la recaudación producida habría sido cercana a los 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, al corte de septiembre del presente año, el gobierno del estado sólo había recaudado 268 millones 79 mil pesos por concepto de Visitax, es decir, apenas el 14 % del potencial de recaudación del año, según los datos de los estados financieros publicados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Aunque la iniciativa no lo menciona, representantes del gobierno del estado han dicho en ocasiones anteriores que la forma de pago actual, mediante módulos en el aeropuerto y, sobre todo, a través de una página de internet, ha llevado a que abunden las páginas apócrifas que cobran de manera ilegal del Visitax, defraudando al turista, como visitaxonline.com, visitax-cancun.com, visitaxonline.org y visitax.app, por mencionar algunas de las más promovidas en la red.

Tras plantear el potencial recaudatorio que representa la cantidad de turistas extranjeros que recibe el Estado, la iniciativa considera que los datos hacen indudable la necesidad de emprender acciones de mejora recaudatoria para dotar de mejor infraestructura de servicios y mantenimiento a las playas para mantener los estándares de calidad.

Asimismo, indica que para ampliar, mantener, conservar y rehabilitar la infraestructura necesaria para proveer servicios públicos y cubrir sus gastos operativos asociados a su provisión de dichos servicios, es necesario que el estado se haga de los recursos suficientes, de tal forma que no comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto y largo plazo.