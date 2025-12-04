Tren Maya lanza viaje exclusivo: ”Expreso de Año Nuevo”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, anunció el lanzamiento del primer servicio comercial de larga distancia en modalidad de lujo, denominado Expreso de Año Nuevo. Se trata de un paquete turístico de cuatro días y tres noches que recorrerá puntos clave de Yucatán y Quintana Roo, e incluirá una cena y brindis especial para despedir el 2025 a bordo del tren.

De igual forma fueron presentados nuevos paquetes turísticos que Grupo Mundo Maya operará en coordinación con el Tren Maya durante diciembre y enero, con el objetivo de impulsar los viajes por el sur del país en temporada invernal. Las ofertas incluyen recorridos de cuatro días y tres noches con transportación, hospedaje y actividades guiadas.

El Expreso de Años Nuevo estará disponible del 29 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, con salida y retorno al AIFA mediante vuelos operados por Mexicana de Aviación. El recorrido contempla paradas en Tulum, Cancún, Mérida y Puerto Progreso, este último destino elegido para apreciar el primer amanecer de 2026.

Lozano Águila explicó que este tren es uno de los tres modelos de lujo que se integrarán a la flota de 42 unidades del sistema ferroviario, y que su estreno marca el inicio formal de la operación de rutas de larga distancia.

Un tren de lujo con siete vagones

El Expreso de Año Nuevo está conformado por siete vagones, diseñados para ofrecer distintos niveles de comodidad:

Dos vagones de clase turista, comparables a los trenes actualmente en operación.

Dos vagones de primera clase, equipados con asientos eléctricos reclinables.

Un vagón cocina, destinado a la preparación de alimentos.

Dos vagones con camarotes y área de comedor, exclusivos para la experiencia premium.

Durante el viaje se incluirán actividades guiadas, acceso a zonas arqueológicas, selección de alimentos, traslados terrestres y un brindis especial a bordo para recibir el nuevo año.

Tarifas

Los precios por persona iniciarán en:

22 mil 998 pesos en modalidad Básica

28 mil 997 pesos en modalidad Premium

Los montos pueden variar según la fecha elegida y las amenidades incluidas en cada paquete.

Servicios incluidos

El paquete contempla:

Vuelos AIFA – Tulum – AIFA

Hospedaje en hoteles de Grupo Mundo Maya

Visita a la zona arqueológica de Tulum y al Parque del Jaguar

Cena de Año Nuevo en Mérida

Brindis especial dentro del tren

Recorrido para observar el primer amanecer de 2026 en Puerto Progreso

Canales de venta

Las reservaciones podrán realizarse mediante:

Sitio web oficial

Aplicación Tren Maya (Android e iOS)

Call Center: 55 9771 1000

WhatsApp: 55 7200 0052

Correo: paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx

Taquillas autorizadas

Otros paquetes

Uno de ellos, con un costo de 17 mil 586 pesos, propone una ruta que inicia en el AIFA con destino a Tulum, donde los visitantes pasarán su primera noche en un hotel de Grupo Mundo Maya. La segunda jornada contempla un recorrido por la zona arqueológica, el Parque del Jaguar y tiempo libre en playas o en el alojamiento.

El tercer día, los viajeros abordarán el Tren Maya rumbo a Bacalar y Chetumal, con paseo por la Laguna de los Siete Colores y una cena programada en Bacalar. La última noche se pernoctará en Chetumal, previo al regreso aéreo al AIFA durante la cuarta jornada.

Este paquete estará disponible en las fechas del 9 al 12 de diciembre, 27 al 30 de diciembre y 12 al 15 de enero de 2026.

Por otro lado, se presentó la ruta “Rutas de las Maravillas”, también de cuatro días y tres noches, con un precio de 17 mil 95 pesos. Este itinerario incluye traslado a Mérida, una visita a Chichén Itzá, recorrido por Valladolid y el retorno al AIFA.

Las salidas para esta opción están programadas del 13 al 16 de diciembre, 10 al 13 de enero de 2026 y 17 al 20 de enero de 2026.

Serán un total de 20 paquetes los que el Tren Maya ofrecerá del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026,entre ellos estarán: Corazón de los Antiguos, por 19 mil 434 pesos; Paraíso del Mayab, por 24 mil 147 pesos; Tierra del Jaguar, por 17 mil 803 pesos; Mares y Lagunas, por 17 mil 586 pesos; entre otros.

Fuente: La Jornada