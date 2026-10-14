PRI: De 9.4 millones de afiliados a 819 mil

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La última palabra

– En el proceso 2026-2027, la otrora maquinaria electoral cede este papel a Morena que llega con 11.6 millones de afiliados.

– Los partidos con menos afiliados en 2026: MC (318 mil) y PAN (366 mil).

Por Jorge A. Martínez Lugo

Los partidos políticos mexicanos, sin vida democrática interna, históricamente han restado importancia al número de militantes registrados oficialmente en su padrón. La autoridad electoral, IFE y ahora INE, tampoco se ocupaba de darle seguimiento a este dato fundamental en la vida partidista.

Fue en la reforma electoral de 2014 cuando se hace obligatoria la publicación de los padrones de afiliados de los partidos, después de haber sido avaladas y certificadas por el INE.

Parecería que a los partidos les da vergüenza hablar del tema del número de empadronados, a pesar de ser el dato principal de toda organización política, no solo para conservar el registro sino para mostrar músculo electoral.

¿Por qué los partidos se han conformado históricamente con mantener el mínimo que marca la ley para conservar el registro?

MÍNIMO DE AFILIADOS: 256 MIL

De acuerdo al Padrón de Afiliados a Partidos Políticos Nacionales en la página oficial del INE, actualmente, para no perder el registro, los partidos deben tener al menos el 0.26% del Padrón Nacional de Electores, que equivale a 256,029 afiliados.

LA DEBACLE DEL PRI

El PRI informó hasta antes de la reforma de 2014, que contaba con un padrón de 9.4 millones de afiliados; Ya con Alejandro Cárdenas en la dirigencia nacional tricolor en 2019, el PRI informó que contaba con un padrón de 6.7 millones, mismo que ahora bajó a 819,103 afiliados. Rompió su piso de cristal de un millón de militantes.

Además, en el periodo de estos ocho años de la actual dirigencia nacional, el PRI pasó de gobernar 14 estados, a solamente uno: Coahuila. Alejandro Moreno ha perdido 13 de 14 gubernaturas que recibió y casi seis millones de afiliados. Se estima que en las elecciones de junio de 2027, el PRI podría perder el registro en algunos estados del país. El PAN perdió el registro en Coahuila, en las pasadas elecciones de 2024.

PARTIDOS CON MENOS AFILIADOS

Los partidos con menos afiliados son Movimiento Ciudadano (MC) en último lugar con 318,642; seguido del PAN en penúltimo lugar con 366,104 militantes. Es curioso que siendo aún la segunda fuerza electoral del país, el PAN tenga tan pocos militantes.

Finalmente, el Partido del Trabajo (PT) con 590,797 y el PVEM que rebasó el millón, con 1’061,319 militantes.

CAMPAÑAS DE AFILIACIÓN

Sólo tres partidos emprendieron campañas de afiliación: Morena, que alcanzó la cifra de 11’629,541 de afiliados; PVEM que rebasó el millón de militantes; y el PAN, cuya campaña de afiliación, que inició en octubre de 2025, fue un rotundo fracaso, reconocido por la misma dirigencia, aduciendo que las reglas del mismo partido imponen demasiados requisitos a nuevos afiliados.

Este es el universo oficial de afiliados que tendrá cada partido en la jornada de junio de 2027; las cifras son oficiales, consultables en la página oficial del INE, actualizadas cada tres años, antes de cada proceso electoral federal. Usted tiene la última palabra.