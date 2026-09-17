PRI insiste en unificar a la oposición para competir contra Morena rumbo a 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI buscará construir una coalición con otras fuerzas de oposición rumbo a las elecciones de 2027, con la intención de presentar candidaturas conjuntas y evitar la dispersión del voto frente a Morena, afirmó el diputado federal Rubén Moreira.

El legislador señaló que su partido definirá a sus candidatos conforme a los plazos establecidos en la legislación electoral, pero consideró necesario comenzar desde ahora las negociaciones para conformar un frente opositor.

La postura coincide con el llamado realizado en días recientes por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha planteado sumar al PAN, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas en una alianza para los próximos comicios. Movimiento Ciudadano, sin embargo, ha rechazado públicamente la propuesta de incorporarse a un frente encabezado por el tricolor.

Moreira sostuvo que una de las posibilidades sería alcanzar acuerdos para presentar candidaturas comunes en los 300 distritos electorales federales, bajo el argumento de que competir por separado favorecería la dispersión del voto opositor.

“Si tú sumas las fuerzas opositoras, las sumas, construyes, trabajas en los 300 distritos electorales, hoy le podemos ganar la mayoría y quitarle la mayoría calificada a Morena”, declaró.

El coordinador de los diputados priistas también afirmó que la contienda de 2027 será contra Morena, el Gobierno federal y el crimen organizado. Esta última afirmación corresponde a la posición expresada por el legislador y no implica que exista una alianza acreditada entre esos actores.

Al referirse específicamente a Guerrero, Moreira cuestionó la administración de la gobernadora Evelyn Salgado y señaló problemas de inseguridad, infraestructura, servicios públicos y crecimiento económico que, desde su perspectiva, podrían influir en la próxima elección.

Asimismo, sostuvo que esa entidad representa un caso particularmente delicado por la posible intervención de grupos criminales en procesos electorales y recordó los ataques y asesinatos de candidatos y funcionarios registrados en años recientes.

Ante este escenario, planteó la posibilidad de contar con observadores internacionales durante las elecciones de 2027 como parte de las medidas destinadas a vigilar el desarrollo de los comicios.

Moreira consideró que una eventual alianza opositora deberá construir una plataforma centrada en temas como seguridad, paz, crecimiento económico y promoción turística.

El planteamiento del PRI se produce mientras los partidos comienzan a definir sus estrategias para las elecciones de 2027, en las que, además de renovarse la Cámara de Diputados, estarán en disputa gubernaturas y numerosos cargos locales.