Movimiento Ciudadano invita a Rafael Marín mientras analiza posibles alianzas para 2027

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CANCÚN.- Movimiento Ciudadano (MC) manifestó públicamente su disposición a recibir a Rafael Marín Mollinedo, luego de que el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas no fuera designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo.

Jesús Pool Moo, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC y regidor de Benito Juárez, aseguró que la invitación se extiende también a otros integrantes de Morena que hayan quedado inconformes con el proceso interno realizado rumbo a 2027.

“Los que no estén de acuerdo, bienvenidas y bienvenidos a Movimiento Ciudadano. Le abrimos la puerta a Rafael Marín Mollinedo, desde luego”, declaró Pool Moo.

La invitación ocurre después de que Morena designara el pasado 15 de septiembre a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal en Quintana Roo, tras un proceso en el que también participaron Marín Mollinedo, Ana Patricia Peralta, Marybel Villegas y Alexa Murguía.

La designación de Segura constituye una posición política relevante dentro de la organización de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, aunque no equivale por sí misma a una candidatura formal a la gubernatura.

Pool Moo señaló además que dentro de Movimiento Ciudadano en Benito Juárez se analiza la posibilidad de impulsar una alianza opositora para las próximas elecciones, bajo el argumento de que competir individualmente frente a una eventual coalición de varios partidos reduciría sus posibilidades electorales.

El regidor explicó que la propuesta de conformar una coalición más amplia no se limitaría a Benito Juárez, sino que buscaría extenderse al resto de Quintana Roo. La idea, dijo, ya fue presentada ante la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, aunque hasta ahora no existe una definición al respecto.

“Mi opinión ante la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano parte de que, para poder triunfar, necesitamos aliarnos”, sostuvo.

La posibilidad de una coalición se encuentra, por tanto, en una etapa de planteamiento interno y no representa hasta el momento un acuerdo formal de Movimiento Ciudadano con otras fuerzas políticas.

Pool Moo también hizo un llamado a la dirigencia estatal encabezada por Joaquín González Castro para mantener mayor comunicación con la militancia y evitar nuevas salidas de integrantes del partido. González Castro encabeza actualmente la Comisión Operativa Provisional de MC en Quintana Roo.

El regidor mencionó específicamente las renuncias de Gustavo Pech Galera, Paola Marissa Cervera Villanueva y Layda Lorena Flores Terrazas, y consideró necesario fortalecer el diálogo interno antes de las definiciones electorales de 2027.

La invitación de MC se produce además después de que Marín Mollinedo reapareciera públicamente y señalara que se encuentra evaluando las opciones para continuar con su proyecto político tras la designación de Segura. Hasta ahora, Marín no ha anunciado su incorporación a Movimiento Ciudadano ni su salida de Morena.