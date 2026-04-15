Profeco alista denuncia colectiva contra Magnicharters

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CANCÚN.- El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Cancún, José Luis Pineda, anunció que se prepara una denuncia colectiva contra la aerolínea Magnicharters, luego de la suspensión de vuelos sin previo aviso y sin brindar atención a las personas afectadas.

El funcionario explicó que este tipo de acciones ya se han aplicado anteriormente contra empresas del sector aéreo, como Interjet y Mexicana de Aviación, cuando enfrentaron problemas operativos y financieros.

“Magnicharters tendrá que hacerse responsable; se está asesorando a la gente para que presente sus quejas. Como ocurrió en otros casos, se podrían impulsar acciones tanto individuales como colectivas”, señaló.

Indicó que durante esta semana se espera recibir a más usuarios afectados que deseen sumarse al proceso, con el objetivo de reunir los requisitos necesarios para proceder legalmente.

Una acción colectiva ante la Profeco permite que al menos 30 consumidores presenten una demanda conjunta contra un proveedor por violaciones a sus derechos. Este mecanismo es gratuito, facilita la representación legal por parte de la institución y permite una resolución que beneficie a todo el grupo afectado.

El caso también fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que la mayor afectación se registró en Cancún. Asimismo, reconoció la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien acudió al aeropuerto para brindar apoyo a los pasajeros varados.