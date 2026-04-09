Profepa garantiza cuidado de delfines en Cancún ante denuncias de ambientalistas

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CANCÚN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que los delfines que permanecen en instalaciones clausuradas en Cancún se encuentran bajo resguardo, con atención especializada, y serán reubicados una vez que su estado de salud lo permita.

A través de un video difundido en redes sociales, la dependencia respondió a denuncias de ambientalistas que señalan que nueve delfines permanecen desde hace meses en instalaciones de Ventura y Dolphin Discovery, en condiciones que podrían poner en riesgo su bienestar.

En el material, la Profepa precisó que desde octubre de 2025 fueron clausuradas las instalaciones de Dolphin Discovery en Cancún, donde se aseguraron nueve ejemplares que, desde entonces, reciben atención permanente.

“Desde entonces diariamente están bajo cuidado veterinario especializado, con sus entrenadores presentes”, indicó la dependencia.

El monitoreo constante ha permitido determinar que, incluso antes de la clausura, algunos de los delfines ya presentaban enfermedades, en ciertos casos de gravedad. En este sentido, la autoridad subrayó que la Ley General de Vida Silvestre establece protocolos específicos para su traslado, por lo que moverlos de manera anticipada podría representar un riesgo.

“Los delfines no están abandonados. Reciben atención médico-veterinaria activa. La calidad del agua es monitoreada permanentemente. Hay un procedimiento administrativo sancionador en curso y en cuanto avance su recuperación serán reubicados progresivamente”, manifestó Profepa.

La dependencia reiteró que los ejemplares se encuentran bajo resguardo del Estado mexicano y que el delfinario tiene la obligación de garantizar su trato digno, bienestar y la actualización constante sobre su estado de salud.

“Los delfines serán trasladados a instalaciones adecuadas cuando sea seguro para ellos”, concluyó.