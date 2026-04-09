Quintana Roo emerge como nuevo refugio reproductivo de la mariposa monarca

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COZUMEL.- Quintana Roo comienza a posicionarse como una nueva zona de reproducción para la mariposa monarca, con el registro de hasta 700 ejemplares en la entidad, lo que representa un cambio significativo en la comprensión de su distribución en México y abre nuevas posibilidades para su conservación.

Este hallazgo sugiere que el Caribe mexicano no solo funciona como ruta migratoria, sino que también ofrece condiciones propicias para el desarrollo completo de esta especie, considerada en riesgo. Durante años, se pensó que los bosques de oyamel eran el único entorno adecuado para su reproducción; sin embargo, nuevas observaciones contradicen esta idea.

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, en colaboración con la organización Alas Mayas, ha documentado la presencia de la mariposa monarca (Danaus plexippus) en distintas fases de su ciclo de vida en zonas como Cozumel e Isla Mujeres, lo que confirma su capacidad de reproducirse en la región.

Uno de los casos más relevantes se registró en el jardín botánico Cozumel Flower Child, donde se observó la eclosión de al menos 30 ejemplares desde su etapa de crisálida. Como parte de las acciones para fomentar su protección, el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, anunció la siembra de 80 arbustos destinados a crear refugios biológicos dentro del área urbana.

Este corredor ecológico, ubicado sobre la avenida Félix González, incorpora especies vegetales como la curassavica, que sirve de alimento y hábitat para mariposas, abejas y colibríes, así como el algodoncillo, fundamental para la alimentación de las orugas.

Por su parte, Isla Mujeres también comienza a perfilarse como un sitio relevante para la especie. De acuerdo con Yamira Yanet Ruiz Noh, directora de Medio Ambiente y Ecología del ayuntamiento, la isla cuenta con ecosistemas saludables que favorecen la presencia y desarrollo de la mariposa monarca.

Ante este panorama, autoridades y organizaciones ambientales mantienen labores de monitoreo en la península de Yucatán y hacen un llamado a la población para participar en el registro de la especie. Se invita a reportar la presencia de huevecillos, orugas, crisálidas o mariposas adultas en jardines y espacios naturales, con el fin de fortalecer la base de datos y contribuir a su preservación.

Estas acciones buscan ampliar el conocimiento sobre la especie y generar estrategias que ayuden a evitar su desaparición en el país.