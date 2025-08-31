Programa “Salud Sin Tanto Choro” entrega más de 900 lentes y 5 mil 600 medicamentos en apenas 60 días

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, destacó los avances del programa social “Salud sin Tanto Choro”, que este año tiene como meta afiliar a más de 20 mil personas en las dos unidades médicas municipales ubicadas en Villas del Sol y Zazil-Ha.

“Cuidar la salud de nuestra gente es lo más importante, porque la salud no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho para todas y todos. Con Salud sin Tanto Choro lo hacemos de manera directa, sin burocracia, sin complicaciones, y con resultados que ya están a la vista”, expresó la alcaldesa.

En este sentido, informó que gracias a este programa, en dos meses ya se han entregado más de 900 lentes gratuitos y 5,600 medicamentos a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la atención preventiva y mejorando la calidad de vida de las personas.

Además, a través de Salud sin Tanto Choro se ofrecen consultas médicas generales, odontológicas, nutrición, psicología y optometría, así como medicamentos gratuitos y estudios básicos de laboratorio, lo que garantiza un servicio integral y accesible para la ciudadanía.

Los padres de familia pueden inscribir a sus hijos menores de edad, por lo que la cobertura, de acuerdo a estimaciones, podría beneficiar a casi 60 mil playenses.

Estefanía Mercado subrayó que este programa municipal es gratuito y permanente, diseñado para atender de manera cercana, humana y eficiente a las y los playenses. Las inscripciones están abiertas en la clínica del Cuarto Parque de Villas del Sol, en la clínica de Zazil-Ha y en las oficinas de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana. Hasta el momento se han registrado 12 mil personas.

“Seguiremos trabajando todos los días para garantizar que cada habitante de Playa del Carmen reciba atención médica de calidad, porque la salud, en nuestro municipio, se cuida sin tanto choro”, afirmó.