Proyectan rehabilitación integral de 9.4 kilómetros de la avenida Insurgentes en Chetumal

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CHETUMAL.- La Secretaría de Obras Públicas (Seop) prepara un proyecto para rehabilitar integralmente 9.4 kilómetros de la avenida Insurgentes, uno de los principales accesos a Chetumal, cuya carpeta asfáltica presenta un evidente deterioro.

La propuesta contempla no solamente la rehabilitación de la superficie de rodamiento, sino también una reconfiguración de la vialidad que incluiría banquetas, áreas verdes y una ciclovía en el tramo comprendido entre la avenida Juárez y el Boulevard Bahía.

Diego Cortés Arzola, subsecretario de Planeación, Gestión y Programación de la Seop, explicó que debido a la extensión de la avenida y los recursos necesarios se analiza dividir las obras hasta en tres etapas.

El proyecto considera intervenir los 9.4 kilómetros comprendidos desde el nuevo recinto ferial hasta el Boulevard Bahía.

“Estamos planeando intervenir la Insurgentes, con un proyecto que va en una primera etapa, en un reordenamiento desde el CBTA hasta Bomberos y de Bomberos al Boulevard y reconfigurar la avenida con una propuesta que contemple una ciclovía, banquetas y todas las áreas que conlleva una atención más completa”, explicó.

El funcionario reconoció que los recursos disponibles podrían resultar insuficientes para ejecutar los trabajos en una sola intervención, por lo que la dependencia buscará gestionar el financiamiento necesario para avanzar gradualmente.

Uno de los principales retos será mantener la circulación durante las obras, debido a que la avenida Insurgentes constituye una de las dos principales vías de entrada y salida de la capital.

Por ello, la Seop analiza los mecanismos para realizar cierres parciales y organizar los trabajos de manera que las afectaciones al tránsito vehicular sean menores.

Cortés Arzola explicó que la ciclovía proyectada tampoco implicaría reducir el número de carriles para automóviles.

La propuesta inicial de instalarla en el camellón fue descartada por cuestiones de seguridad, mientras que colocarla directamente sobre la superficie de rodamiento reduciría el espacio disponible para los vehículos.

Ante esta situación, la alternativa consiste en reconfigurar banquetas y áreas verdes para generar el espacio necesario para una vía exclusiva destinada a ciclistas.

“Se tendría que reconfigurar el ancho de la banqueta, del área verde, reacomodar toda esta infraestructura que tenemos para incorporar la ciclovía; los árboles se van a respetar, de hecho hay que ver que se pongan más donde haga falta”, señaló.

Hasta el momento no existe una fecha definida para comenzar las obras, debido a que la dependencia se encuentra todavía en la elaboración de los estudios técnicos y la integración del expediente.

Una vez concluida esta fase comenzarán las gestiones para obtener los recursos necesarios.

Aunque inicialmente se había mencionado una inversión de aproximadamente 470 millones de pesos, Cortés Arzola aclaró que la cifra todavía puede modificarse y el monto definitivo será dado a conocer una vez concluido y aprobado el proyecto.