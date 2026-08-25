Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación de Rocha Moya, es electa gobernadora interina de Sinaloa

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CULIACÁN.- Graciela Domínguez Nava fue designada gobernadora interina de Sinaloa y permanecerá al frente del Ejecutivo estatal hasta el 31 de octubre de 2027, tras la licencia por tiempo indefinido solicitada por Rubén Rocha Moya.

La diputada federal con licencia fue nombrada durante una sesión extraordinaria del pleno de la 65 Legislatura, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación presentara el dictamen con su propuesta.

A la sesión asistieron 36 de los 40 integrantes del Congreso estatal. Diputados del PAN y PRI votaron en contra de la designación, entre ellos Roxana Rubio Valdez, Jorge Antonio González Flores, Irma Moreno Valle y Paola Gárate.

Domínguez Nava rindió protesta alrededor de las 9:00 horas de este martes y asumió inmediatamente la conducción del Gobierno de Sinaloa.

Su nombramiento ocurrió después de que Rocha Moya solicitara nuevamente licencia para separarse de la gubernatura, esta vez de manera indefinida y por un periodo superior a 30 días.

La nueva mandataria interina concluirá el periodo constitucional para el cual fue electo Rocha Moya, que termina el 31 de octubre de 2027. De esta manera, corresponderá a Domínguez Nava conducir la administración durante el proceso electoral del próximo año y entregar el gobierno a quien resulte ganador de los comicios.

Domínguez Nava nació en El Rosario, Sinaloa, y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto por el que fue diputada local.

En 2018 se incorporó a Morena y posteriormente formó parte de la administración de Rocha Moya. Al inicio de ese gobierno fue nombrada secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, responsabilidad que desempeñó hasta febrero de 2024.

Posteriormente obtuvo una diputación federal para el periodo 2024-2027, cargo del que solicitó licencia en medio del proceso político rumbo a la elección de la gubernatura de Sinaloa en 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum conoció la confirmación del nombramiento durante su conferencia matutina de este martes y expresó su respaldo a la nueva gobernadora.

“Ella es una mujer honesta, una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. Apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo”, declaró.

Un día antes, Sheinbaum había pedido al Congreso estatal elegir a una persona con honestidad, capacidad, profesionalismo y compromiso con la población, además de garantizar la gobernabilidad y las condiciones necesarias para las elecciones de 2027.