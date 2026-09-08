Proyectan reserva de casi tres millones de hectáreas para proteger ríos subterráneos de Quintana Roo

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CANCÚN.- El Gobierno federal dio luz verde para avanzar en el proceso de creación de la Reserva de los Grandes Ríos Subterráneos de Quintana Roo, una propuesta de protección ambiental que podría abarcar cerca de tres millones de hectáreas, informó Roberto Rojo, precursor del proyecto Cenotes Urbanos.

La iniciativa contempla un extenso polígono que atravesaría buena parte del territorio estatal, desde la zona de Sian Ka’an hacia el norte, con el objetivo de proteger sistemas de ríos subterráneos y cenotes.

Rojo explicó que la propuesta fue presentada hace aproximadamente un año y señaló que el área considerada actualmente por las autoridades federales incluso supera la extensión planteada originalmente.

Aclaró, sin embargo, que la autorización para avanzar con el procedimiento no significa que la reserva ya haya sido decretada, pues todavía deben completarse diversas etapas técnicas, administrativas y de participación pública.

De acuerdo con el ambientalista, quedan alrededor de 12 pasos antes de que pueda concretarse formalmente la nueva área protegida.

Entre ellos se encuentra la elaboración del estudio previo justificativo, documento necesario para sustentar las características ambientales y territoriales de la propuesta, además de la realización de una consulta pública.

Para avanzar en estos procedimientos ya se trabaja de manera conjunta con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), indicó.

En caso de concretarse con la superficie actualmente considerada, la Reserva de los Grandes Ríos Subterráneos tendría una extensión cercana a los tres millones de hectáreas.

Rojo destacó que se trataría de la primera área protegida del país concebida específicamente para preservar un sistema de estas características, integrado por ríos subterráneos y cenotes.

El proceso, reconoció, será complejo por la magnitud del territorio involucrado y por la necesidad de incorporar a diferentes sectores en las etapas de análisis y consulta.

La propuesta también deberá armonizarse con los instrumentos de planeación territorial y ambiental de los municipios comprendidos dentro del polígono.

Entre ellos se encuentran los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) y los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), por lo que la eventual creación de la reserva requerirá compatibilizar sus objetivos de conservación con las disposiciones vigentes en cada territorio involucrado.