Estefanía Mercado anuncia 45% de descuento en ferry a Cozumel para habitantes de Playa del Carmen a través de Pase Playense

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció un nuevo beneficio para las y los habitantes de Playa del Carmen, resultado de la alianza entre el Ayuntamiento y la empresa naviera Winjet Ferry: un 45 por ciento de descuento en el servicio de ferry hacia la isla de Cozumel, mediante el Pase Playense.

Luego de una reunión con Alejandro Gutiérrez Sánchez y José Gabriel Briceño Durán, director general y gerente comercial de la naviera, respectivamente, se informó que el beneficio estará vigente durante septiembre y octubre, con una tarifa preferencial de 285 pesos por viaje redondo, equivalente a la tarifa de niña y niño.

“De eso se trata nuestro Pase Playense: de hacer equipo con el sector privado para generar beneficios reales para nuestra gente, fortalecer nuestra economía y lograr que la prosperidad llegue a todas y todos”, afirmó la presidenta municipal.

Estefanía Mercado destacó que el Pase Playense es una iniciativa que construye una alianza entre ciudadanía, iniciativa privada y gobierno municipal, con el propósito de generar beneficios directos para las familias y fortalecer la economía local.

Impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, el programa opera mediante una tarjeta física y digital que permite a las y los residentes acceder a descuentos y promociones especiales en establecimientos y servicios de Playa del Carmen.

A la fecha, 259 establecimientos se han incorporado al programa, beneficiando a más de 10 mil residentes de Playa del Carmen. Los interesados en obtener la tarjeta pueden ingresar a https://paseplayense.enplaya.mx/solicitar/.

La presidenta municipal agradeció a las empresas que se han sumado a esta iniciativa y refrendó el llamado a seguir fortaleciendo el consumo local, con el objetivo de que el dinero de las familias playenses permanezca en el municipio y contribuya al crecimiento de comercios, emprendedores y prestadores de servicios.

Entre los beneficios disponibles se encuentran descuentos en consultorios médicos, análisis clínicos, servicios dentales, farmacias, barberías, peluquerías, papelerías, guarderías, universidades privadas, así como en diversos servicios relacionados con la salud, educación y consumo cotidiano.

Con este nuevo acuerdo, el Pase Playense amplía sus beneficios al transporte marítimo, facilitando a las y los habitantes del municipio el acceso a tarifas preferenciales para viajar a Cozumel y fortaleciendo, al mismo tiempo, una política pública basada en alianzas que generen beneficios concretos para las familias de Playa del Carmen.