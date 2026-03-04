Operativo federal destapa presunta red de huachicoleo en la Zona Maya

Comparte esta Noticia

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo permitió ubicar un presunto centro de huachicoleo en la alcaldía de Dziuché, en este municipio.

La intervención se realizó la noche del lunes en la colonia Chichankanaab, donde las fuerzas federales y estatales ingresaron a un predio señalado como punto de extracción ilegal de combustible.

El sitio presuntamente era utilizado para “ordeñar” pipas antes de que continuaran su trayecto. De manera preliminar, el inmueble estaría vinculado con un trabajador del Ayuntamiento; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Vecinos de la comunidad habían denunciado desde diciembre movimientos inusuales de pipas que ingresaban con frecuencia a la zona, particularmente a la colonia Chichankanaab. Según sus testimonios, los vehículos permanecían por lapsos prolongados en el punto señalado y luego retomaban la carretera.

En varias ocasiones, la Policía Municipal acudió a verificar los reportes ciudadanos, pero los primeros operativos no arrojaron evidencias suficientes que confirmaran la actividad ilícita.

Ante la persistencia de las sospechas, los habitantes decidieron escalar sus denuncias ante instancias federales, solicitando una investigación más exhaustiva sobre el manejo irregular de combustible en la zona.

Finalmente, el despliegue coordinado permitió localizar el presunto centro de huachicoleo. Las primeras indagatorias apuntan a que podría tratarse de una red con operaciones en distintos puntos de la península.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el alcance real de las actividades detectadas.