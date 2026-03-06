PT rechaza reforma electoral y sugiere que Sheinbaum pudo estar mal asesorada

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, abrió la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya recibido la mejor asesoría al enviar su iniciativa de reforma electoral al Congreso.

Cuestionado directamente sobre un posible mal asesoramiento, el legislador respondió: “Quizás sí, ¿no? Porque si ya sabía la reforma, la pregunta es por qué se envía”.

Sandoval reiteró que la bancada petista no respaldará la propuesta en los términos planteados, al considerar que modifica de fondo el sistema de representación política construido en el país.

“Con toda franqueza, no la vamos a acompañar. Por la ruta que trae, rompe con el sistema político mexicano de representación que se generó con la reforma de 1977 y se consolidó en 1996”, sostuvo.

El legislador recordó que la reforma política de 1977 permitió la apertura democrática y el acceso de las minorías a la participación política, lo que eventualmente posibilitó cambios en la correlación de fuerzas en el país.

“Esa reforma dio apertura a que las minorías entraran a la participación política en México y que siendo minoría te pudieras convertir en mayoría, como ocurrió el 1 de julio de 2018”, afirmó.

Sandoval cuestionó que ahora se pretenda modificar ese esquema. A su juicio, mecanismos como la propuesta de listas de primera minoría podrían fortalecer la influencia de los gobernadores en la integración del Congreso.

“¿Por qué ahora la quieres desbaratar? Vas hacia atrás. La lista de los 100 de primera minoría hace que el gobernador en turno te lo ponga”, señaló.

También advirtió que el modelo de elección por circunscripción podría generar distorsiones en la representación, al favorecer a estados con mayor lista nominal.

“El listado nominal más grande siempre va a ganar. En la quinta circunscripción, estados como Colima o Querétaro se podrían olvidar de tener un diputado”, apuntó.

El coordinador petista agregó que el planteamiento también debilitaría el papel de los partidos políticos, al privilegiar candidaturas individuales sobre el debate de plataformas y proyectos de nación.

“Se vuelve una especie de franquicias innecesarias para los partidos políticos y la tendencia es concentrar toda la fuerza en un solo partido”, afirmó.

Sandoval explicó que ha consultado a los 49 integrantes de la bancada del PT en la Cámara de Diputados y, hasta ahora, todos mantienen su postura de no respaldar la iniciativa.

Asimismo, confirmó que la propuesta se encuentra en fase de análisis y podría comenzar a discutirse en comisiones unidas la próxima semana, como parte del proceso legislativo rumbo a un eventual dictamen.