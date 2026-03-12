PT y parte del PVEM tumban la reforma electoral en San Lázaro

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez desde la llegada al poder de la alianza integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, los partidos aliados del oficialismo rechazaron una reforma constitucional impulsada desde la Presidencia, al votar en contra de la reforma electoral propuesta por la mandataria Claudia Sheinbaum.

Durante una sesión del pleno de la Cámara de Diputados de México que duró poco más de dos horas, la iniciativa no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

El dictamen obtuvo 259 votos a favor, provenientes principalmente de Morena y de una parte de la bancada del PVEM, frente a 234 votos en contra, emitidos por legisladores del PT, el resto del Partido Verde, así como de Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. También se registró una abstención.

Al no alcanzar las dos terceras partes de los votos, la iniciativa fue desechada y no pasó a la discusión en lo particular, donde ya se habían presentado múltiples reservas.

PT marca distancia

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reafirmó el respaldo de su partido a la llamada Cuarta Transformación, pero explicó que su bancada votó en contra porque considera que la propuesta podría conducir a un sistema político dominado por un solo partido.

“Estamos en contra de que se instale un partido único, hegemónico. Esta ruta no nos lleva a tener más democracia”, afirmó.

El legislador destacó que el PT ha acompañado la mayoría de las reformas del bloque gobernante, por lo que no respaldar esta iniciativa representa un hecho inédito dentro de la coalición.

División en el PVEM y votos disidentes

La bancada del Partido Verde Ecologista de México votó dividida. Un grupo de legisladores respaldó la reforma, entre ellos José Braña Mojica, Manuel Cota e Iván Marín, entre otros.

En contraste, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, fue el único legislador que se abstuvo.

También se registraron tres votos en contra dentro de Morena, emitidos por Giselle Arellano, Santy Montemayor y Alejandra Chedraui Peralta.

Por su parte, la diputada Olga Sánchez Cordero estuvo presente durante la sesión, pero no participó en la votación.

Morena anuncia “Plan B”

Tras el resultado de la votación, legisladores de Morena comenzaron a corear “Plan B, Plan B” y “Es un honor estar con Claudia hoy”, en referencia a una nueva estrategia legislativa para impulsar cambios en materia electoral mediante reformas a leyes secundarias.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió la iniciativa presidencial, aunque calificó la ruptura con los aliados como un desacuerdo momentáneo.

“A nuestros aliados, que hoy pueden caminar por veredas distintas, les expresamos nuestro respeto. Las coyunturas legislativas pasan, porque los procesos políticos permanecen”, señaló.

Monreal adelantó que Morena comenzará a construir el llamado “Plan B” electoral tras el rechazo de la reforma constitucional.