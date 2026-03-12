Sheinbaum renueva acuerdo para mantener Magna debajo de 24 pesos; Q. Roo, con la gasolina más cara del país

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio del país para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro.

El acuerdo fue ratificado este 11 de marzo en una reunión en Palacio Nacional, donde participaron autoridades federales y empresarios del sector gasolinero.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias”, afirmó la mandataria al informar sobre la continuidad del mecanismo.

Más de 13 mil gasolineras participan

El convenio, denominado “Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México”, fue firmado originalmente en febrero de 2025 y ha sido renovado en varias ocasiones durante el último año.

De acuerdo con datos oficiales, 13 mil 667 estaciones de servicio de un total de 14 mil 236 gasolineras en el país se han adherido al acuerdo para mantener el precio de la gasolina regular —conocida como “la verde”— por debajo del límite establecido.

Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.62 pesos por litro, según información del portal especializado PETROIntelligence.

Quintana Roo, con la gasolina más cara

Datos del sitio Nacional Gasolinero, operado por PETROIntelligence, indican que el estado con el precio promedio más alto de gasolina regular es Quintana Roo, con 24.70 pesos por litro.

En contraste, Tamaulipas registra el precio promedio más bajo del país, con 21.97 pesos por litro.

Aunque la presidenta no detalló nuevas medidas dentro de la estrategia, el acuerdo forma parte de la política federal para evitar incrementos abruptos en el precio del combustible, pese a la volatilidad del mercado energético internacional.