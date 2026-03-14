PT y PVEM se alinean: Senadores respaldarán el Plan B de la reforma electoral

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CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores de Morena y de sus partidos aliados anunciaron que respaldarán en el Senado el llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El posicionamiento se dio luego de que la iniciativa original de reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados de México, lo que llevó a la mandataria a plantear un nuevo intento para modificar las leyes en materia electoral.

Respaldo del bloque oficialista

De acuerdo con el comunicado, el proyecto contará también con el respaldo del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, lo que consolida el bloque legislativo que impulsa la agenda política del actual gobierno en el Senado de la República de México.

Morena explicó que la propuesta busca revisar y reducir los costos del aparato gubernamental y del sistema político, bajo el argumento de que la democracia no depende de estructuras burocráticas costosas, sino de instituciones eficientes.

Austeridad y ahorro público

Según el documento difundido por el partido oficialista, la iniciativa pretende eliminar privilegios que durante años han elevado el costo del sistema político mexicano.

Morena sostiene que los recursos que se generen con estos ajustes podrían destinarse a programas sociales y a proyectos de bienestar para la población, en línea con el principio de austeridad republicana.

El planteamiento también señala que no es viable mantener altos gastos burocráticos en el gobierno mientras persisten diversas necesidades sociales en el país.

Participación ciudadana

El llamado Plan B también propone fortalecer mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la revocación de mandato y la ampliación del uso de consultas populares para abordar temas electorales.

De acuerdo con Morena, estas herramientas permitirían acercar la toma de decisiones públicas a la ciudadanía.

Autonomía de los estados

El partido afirmó que la reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados, y sostuvo que los recursos que se generen con los cambios permanecerán en las entidades federativas para financiar obras públicas, infraestructura y proyectos locales.

En el posicionamiento, Morena y sus aliados reiteraron su respaldo político a la presidenta Sheinbaum, a quien calificaron como la principal impulsora de la iniciativa.

“El principio es simple: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente”, señala el documento.