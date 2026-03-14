Protestas estallan en Cuba y atacan sede del partido gobernante

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LA HABANA.- Un grupo de manifestantes irrumpió y causó destrozos en una sede del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de la isla, durante protestas relacionadas con los prolongados apagones y la escasez de alimentos que enfrenta la población.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Morón, ubicado a unos 460 kilómetros de La Habana. Según reportes y videos difundidos en redes sociales, varios manifestantes ingresaron al edificio del partido, sacaron documentos, computadoras y muebles, y posteriormente los incendiaron en plena vía pública.

Crisis económica y energética

El incidente se produce en medio de una profunda crisis económica y energética en Cuba, marcada por la escasez de combustible, alimentos y otros productos básicos, además de apagones prolongados que en algunas zonas superan varias horas al día.

La situación se agravó tras la reducción del suministro de petróleo proveniente de Venezuela y el endurecimiento de las presiones energéticas por parte de Estados Unidos, lo que ha impactado el funcionamiento de servicios y la vida cotidiana en la isla.

Detenidos tras los disturbios

De acuerdo con reportes de medios locales, la protesta comenzó de forma pacífica, pero posteriormente derivó en actos vandálicos contra la sede del partido, incluyendo pedradas contra el edificio y la quema de muebles frente al inmueble.

Las autoridades informaron que al menos cinco personas fueron detenidas tras los incidentes.

Protestas en varias ciudades

Las manifestaciones nocturnas se han vuelto más frecuentes en los últimos días. En muchos casos consisten en cacerolazos y concentraciones espontáneas en las calles o desde las viviendas, como forma de expresar el descontento social.

Aunque La Habana se ha convertido en uno de los principales focos de estas protestas, también se han reportado movilizaciones en otras ciudades del país en medio del creciente malestar por la situación económica y los cortes de electricidad.