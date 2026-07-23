Puente Nichupté queda plasmado en una estampilla

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CANCÚN.- El Puente Nichupté, una de las obras de infraestructura más importantes construidas en Quintana Roo en los últimos años, fue plasmado en la posteridad con la cancelación y puesta en circulación de una estampilla postal conmemorativa que permitirá difundir la imagen de esta vialidad dentro y fuera del país como un símbolo de desarrollo, movilidad e identidad para Cancún.

Durante la ceremonia realizada en el Malecón Tajamar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, encabezaron la develación de la placa conmemorativa y la cancelación oficial del timbre postal, del cual se emitieron 300 mil ejemplares que comenzarán a circular en correspondencia y paquetería nacional e internacional.

La Gobernadora destacó que, aunque una estampilla parece un objeto pequeño, tiene la capacidad de preservar grandes historias y convertirse en un vehículo para compartir la transformación que vive Quintana Roo, resultado de un gobierno diferente que cumple, trabaja con base en los datos y con proyectos.

“Esos 11.2 kilómetros viajarán por todo el país y por todo el mundo convertidos en una estampilla postal, llevando nuestra gran historia de transformación y de justicia social”, expresó Mara Lezama al señalar que el Puente Nichupté representa una obra que mejoró la calidad de vida de miles de personas, que se traduce en bienestar, al reducir tiempos de traslado y fortalecer la movilidad de Cancún.

Por su parte, Violeta Abreu subrayó que la filatelia constituye un instrumento para conservar la memoria histórica del país y reconocer aquellas obras que marcan una etapa en el desarrollo nacional. Recordó que Correos de México, desde hace 170 años, ha documentado mediante estampillas personajes, acontecimientos y patrimonio que forman parte de la identidad mexicana.

La funcionaria explicó que el nuevo timbre postal no solo rinde homenaje a Cancún, sino que también reconoce al Puente Nichupté como una obra emblemática que fortalece la conectividad, garantiza una movilidad más digna y contribuye al desarrollo regional. Añadió que las 300 mil estampillas permitirán proyectar la imagen del destino turístico y de la infraestructura mexicana a diferentes regiones del país y del extranjero.

“Que esta estampilla sea símbolo del compromiso de continuar con la construcción de un país mejor conectado para el beneficio de todas y todos los mexicanos. Que esta estampilla sea la portavoz de las grandes obras que están sucediendo aquí en Quintana Roo de la mano de su extraordinaria gobernadora Mara Lezama”, enfatizó.

Las estampillas conmemorativas tendrán un costo de 11.50 pesos en las oficinas de Correos de México y comenzarán a distribuirse en todo el territorio nacional.