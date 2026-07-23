Supervisa Estefanía Mercado obras de repavimentación en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal supervisó los avances de las obras de repavimentación que se realizan en el puente vehicular y las laterales de la avenida Flor de Ciruelo, además del inicio de trabajos en diversas vialidades del fraccionamiento Misión Villamar I, como parte del programa de mejoramiento de infraestructura urbana.

Durante el recorrido, la presidenta municipal, Estefanía Mercado, acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Ake Sierra, verificó el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas para cada proyecto.

Las obras en la avenida Flor de Ciruelo contemplan la colocación de nueva carpeta asfáltica en el puente vehicular y sus rampas de acceso, así como la rehabilitación de las laterales, además de la instalación de señalamiento horizontal y vertical, vialetas, boyas y pintura en elementos de protección.

La intervención abarca más de 15 mil metros cuadrados entre el puente y las laterales. De acuerdo con las autoridades municipales, las obras presentan un avance del 90 por ciento en las laterales y del 60 por ciento en el puente.

Para estos trabajos se destina una inversión cercana a 26 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Posteriormente, inició la repavimentación de diversas calles del fraccionamiento Misión Villamar I, donde serán rehabilitados 5 mil 647 metros cuadrados mediante la colocación de carpeta asfáltica y trabajos complementarios en guarniciones.

Las acciones se desarrollan en las calles Mar de la Serenidad, Playa Azul, Mar de Java, Mar Austral, Playa Flamingos, Playa Hornos y Playa Las Garzas, con una inversión de 9.4 millones de pesos.

En conjunto, ambos proyectos representan una inversión aproximada de 35.4 millones de pesos, destinados a mejorar la conectividad y las condiciones de las vialidades en distintos sectores de Playa del Carmen.