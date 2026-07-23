Vinculan a proceso a exgobernador Ernesto Ruffo por huachicol y delincuencia organizada

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EDOMEX.- Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en delitos relacionados con tráfico ilegal de combustibles y delincuencia organizada.

La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, al concluir una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

La juzgadora determinó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán sujetos a prisión preventiva en el penal del Altiplano.

Por razones de salud, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará internada en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían integrado una estructura empresarial utilizada para introducir de manera irregular combustibles al país mediante transporte ferroviario.

Las investigaciones señalan que, presuntamente, a través de 11 compañías se diseñó un esquema para importar más de 18.2 millones de litros de gasolina y diésel, distribuidos en 163 carrotanques.

La indagatoria refiere que se realizaron al menos nueve embarques procedentes de Deer Park, Texas, donde se localiza la refinería de Pemex, y que el combustible habría sido consignado a la empresa Ingemar, vinculada con Ruffo Appel, y destinado posteriormente a otra compañía en territorio nacional.

Además, la FGR investiga a una de las empresas involucradas por presuntas irregularidades en permisos de importación y por el uso de documentación supuestamente falsa para introducir mayores volúmenes de hidrocarburos de los autorizados.

Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido el pasado 16 de julio junto con otros implicados dentro de las investigaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.