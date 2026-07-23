Destaca Sheinbaum que no tiene contemplado participar en sesión ordinaria de la ONU

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó, por el momento, asistir a la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevista para septiembre en Nueva York, y aseguró que ese viaje no forma parte de su agenda oficial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que desconoce el origen de las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta participación en el encuentro internacional.

“No lo tengo contemplado”, respondió al ser cuestionada sobre su eventual asistencia al foro de Naciones Unidas.

Sheinbaum añadió que, hasta ahora, tampoco existe una decisión definitiva sobre el tema.

“Ni siquiera sé si voy a ir, pero por lo pronto no lo tengo contemplado”, señaló.

Las especulaciones surgieron luego de que el exembajador de México en Singapur, Nathan Wolf, publicara en la red social X un listado preliminar de oradores de la Asamblea General en el que aparecía el nombre de la presidenta mexicana.

El exdiplomático consideró que una eventual participación representaría un cambio en la política exterior reciente de México, al recordar que en los últimos años el país no había estado representado por el jefe del Estado en ese foro internacional.

También destacó que la asistencia de un mandatario a la Asamblea General permite sostener reuniones bilaterales con otros líderes y participar en la definición de temas de la agenda internacional.

Sin embargo, la presidenta reiteró que, por ahora, no tiene previsto acudir al encuentro y descartó que exista una confirmación oficial sobre ese viaje.