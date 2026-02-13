Puente Nichupté vuelve a retrasarse; abriría hasta marzo o abril

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Puente Vehicular Nichupté volverá a retrasar su apertura y no será inaugurado en la fecha prevista. La nueva estimación oficial sitúa su puesta en operación entre marzo y abril, luego de que la obra, considerada estratégica para la movilidad de Cancún, debió concluir a finales del mes pasado.

Se trata de un nuevo ajuste en el calendario de este proyecto emblemático para la conectividad de la ciudad. Las autoridades atribuyeron el aplazamiento a los recientes fenómenos de Norte que han afectado Cancún y la Península de Yucatán, cuyas condiciones climáticas adversas complicaron los trabajos en la zona lagunar donde se construye el puente.

A ello se suma la revisión técnica realizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia que confirmó el reforzamiento de la estructura antes de su apertura. Durante las inspecciones se detectaron agrietamientos en el concreto en las uniones de las partes modulares, particularmente en el tramo sobre la laguna, por lo que se determinó fortalecer el área para garantizar seguridad y durabilidad.

La coordinación entre el gobierno estatal y la federación será clave en la siguiente etapa. En los próximos días se realizará una reunión con la SICT para evaluar el avance real del proyecto y revisar el entronque vial con el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 14 de la zona hotelera, punto considerado estratégico para aliviar el tráfico en temporadas de alta afluencia turística.

El impacto en la movilidad de Cancún mantiene el tema en el centro del debate público. El puente busca convertirse en una vía alterna a la saturada conexión actual hacia la zona hotelera, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la capacidad de respuesta ante contingencias y emergencias.

El sector empresarial y turístico sigue atento a cada modificación en el cronograma, debido a que la infraestructura incide directamente en la experiencia de los visitantes y en la logística diaria de miles de trabajadores que se desplazan entre el centro urbano y el corredor hotelero.

En paralelo, autoridades estatales informaron que Quintana Roo dispone de 236 mil vacunas contra el sarampión y que se esperan más dosis en los próximos días. Las aplicaciones se realizan en centros de salud, módulos itinerantes e incluso en hoteles, como parte de la estrategia coordinada a nivel federal ante el brote nacional.

Así, el Puente Vehicular Nichupté —aún en fase de ajustes finales— mantiene en pausa su inauguración, mientras se resuelven factores climáticos, técnicos y administrativos que han vuelto a mover la fecha de apertura.