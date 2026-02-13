Confirma Sheinbaum que Grupo México depositó 500 mdp por daños en el Río Sonora

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grupo México realizó un primer depósito por 500 millones de pesos como parte del plan de remediación integral para las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora. Con estos recursos, señaló, se dará continuidad a la construcción del Hospital de Ures, una de las principales demandas de la población impactada por el derrame minero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que aún están pendientes otros mil millones de pesos que la empresa deberá aportar como parte del acuerdo alcanzado. “Faltan otros mil millones de pesos y el grupo lo va a cumplir porque está escrito”, afirmó, al subrayar que el compromiso quedó establecido formalmente.

Sheinbaum destacó que la ejecución de los recursos se realizará con total transparencia, con calendarios definidos y mecanismos claros de seguimiento. Explicó que el hospital no será la única obra contemplada dentro del plan integral de justicia, pues también se proyecta la construcción de un laboratorio especializado para el monitoreo permanente de la calidad del agua, además de otras acciones orientadas a la reparación ambiental y social de la cuenca.

Al ser cuestionada sobre el juicio que el Estado mantenía contra la empresa propiedad de Germán Larrea, indicó que, tras el acuerdo logrado, el proceso legal deberá cerrarse conforme a lo que establece la ley. No obstante, aclaró que no se trata simplemente de desistirse del litigio, sino de concretar una reparación integral del daño como salida alternativa.

“La importancia es que finalmente se llegó a un acuerdo ante la exigencia de que cumpliera con lo que la comunidad desde hace años venía pidiendo”, expresó, al remarcar que ahora existen recursos garantizados para atender las afectaciones históricas.

El plan integral de justicia para la remediación de la cuenca del Río Sonora contempla una inversión total superior a los 2 mil 200 millones de pesos. De ese monto, 1,500 millones serán aportados por Grupo México; más de 483 millones por el gobierno federal y 180 millones por el gobierno estatal. Asimismo, se recordó que entre 2018 y 2019 la empresa realizó un depósito adicional de 59 millones de pesos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Con estas acciones, el gobierno federal busca cerrar un capítulo que por años ha sido motivo de reclamo social en Sonora, garantizando obras, vigilancia ambiental y atención médica para las comunidades afectadas.