Trump confronta a Netanyahu por ataques en Líbano; Irán suspende diálogo con Estados Unidos

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer al primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu: “estás jodídamente loco (you’re fucking crazy). Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, durante una conversación telefónica plagada de improperios, informaron a Axios dos funcionarios estadunidenses y una tercera fuente documentada sobre la llamada.

La conversación se produjo luego de que Irán informó de la suspensión de los contactos con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Trump acusó a Netanyahu de ingratitud, según dos fuentes. También frenó el plan israelí de atacar Beirut, confirmó Axios.

Dos de las fuentes indicaron que Trump recordó a Netanyahu que lo ayudó a evitar que fuera a la cárcel a raíz del juicio por corrupción que enfrenta.

Una segunda fuente al tanto de la llamada aseguró que Trump “estaba furioso”, y que en un momento dado le gritó a Netanyahu: “¿Qué carajos estás haciendo? (What the fuck are you doing?).”

El funcionario estadunidense aseveró que Trump “sabía que Hezbollah había estado disparando contra Israel y que Tel Aviv necesitaba defenderse, pero que en días recientes sentía que Netanyahu intensificaba la situación de manera desproporcionada”.

Otro funcionario señaló que “a Trump le preocupaba el hecho de que Israel hubiera matado a tantos civiles en Líbano y se oponía a que los israelíes derribaran edificios para eliminar a un solo comandante de Hezbollah”, reportó Axios.

Tras la plática, Trump anunció que Israel y Hezbollah acordaron cesar los combates, y señaló que además se comunicó con el grupo libanés a través de mediadores, en lo que fue interpretado como un intento de evitar el colapso de las conversaciones con Irán, que exige el cese de la ofensiva israelí contra Líbano.

La oficina de Netanyahu no respondió a la solicitud de comentarios, indicó Axios.

En el memorándum que negocian Estados Unidos e Irán, éste exige el fin de los ataques israelíes a Líbano, destacó la agencia.

Sin embargo, los ataques de Tel Aviv contra el sur de Líbano y de Hezbollah contra las tropas israelíes en la zona continuaban esta madrugada, al cierre de esta edición.

Tras la llamada con Netanyahu, Trump escribió en redes sociales que “no habrá tropas yendo a Beirut, y las que estén en camino se devolverán”; agregó que Hezbollah acordó “que cesarán todos los disparos, que Israel no los atacará, y ellos no atacarán a Israel”, informó The Guardian.

Después, Trump aseveró que “las conversaciones continúan a un ritmo acelerado con la República Islámica de Irán”, luego de que la agencia de noticias iraní Tasnim reportó que Teherán rompió el diálogo indirecto con Washington en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

Irán condiciona diálogo

Antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Irán no sólo suspendería las negociaciones con Estados Unidos, sino que también se opondría a Israel si Tel Aviv continúa con acciones militares contra Líbano.

“Durante los últimos dos días nos hemos ocupado seriamente de la cuestión del cese de los ataques por parte de Israel, pero si estos crímenes continúan, no sólo suspenderemos el proceso de negociación, sino que también nos opondremos al régimen sionista”, manifestó Qalibaf en su canal de Telegram.

Mientras, el canciller iraní, Abbas Araghchi, indicó que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos “es inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano. Su violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes”.

Irán ha reiterado que cualquier acuerdo con Estados Unidos dependerá precisamente de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Después del anuncio de Trump, Hezbollah reivindicó varios embates contra objetivos en el sur de Líbano, mientras Netanyahu confirmó la conversación con Trump, la cual describió más como una advertencia que como una restricción, al asegurar que comunicó al mandatario republicano que su país “seguirá operando según lo previsto en el sur de Líbano”. Si Hezbollah no cesa “sus ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”, advirtió Netanyahu, reportó Al Jazeera.

Los embates israelíes contra el sur de Líbano y los de Hezbollah contra las tropas israelíes en la zona continuaron anoche.

Israel bombardeó vía aérea las afueras de Nabatieh, mientras Hezbollah indicó que atacó a un grupo de soldados israelíes en las inmediaciones del castillo de Beaufort, informó The Guardian.

Antes del anuncio de Trump, el ejército israelí también bombardeó más de 40 localidades del sur, en particular en Tiro, donde una ofensiva cerca del hospital Jabal Amel dejó dos muertos y 23 heridos, según el ministerio de Salud.

El balance de la ofensiva israelí en Líbano ascendió a 3 mil 433 muertos y 10 mil 395 heridos desde el 2 de marzo, pese a la tregua en vigor desde mediados de abril y extendida en varias ocasiones, puntualizó el ministerio de Sanidad libanés.