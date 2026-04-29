Mara Lezama destaca avance de obras del Mundial Social 2026

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CANCÚN.- En la Supermanzana 228 de Cancún, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, supervisó los avances en la cancha de fútbol 11 conocida como “Las Ranitas”, que registra un 75% de construcción y forma parte de un proyecto estatal que contempla 46 espacios deportivos con una inversión superior a los 63 millones de pesos.

Durante el recorrido, acompañada por la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama Espinosa, y el titular de la Codeq Jacobo Arzate, la mandataria destacó que estas obras forman parte del programa Mundial Social 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es fomentar el deporte y recuperar espacios públicos como una estrategia para fortalecer el tejido social.

En el caso de Cancún, se contemplan ocho intervenciones deportivas, entre ellas dos canchas de fútbol 5, una de fútbol 11 y la rehabilitación de cinco multicanchas, con una inversión superior a los 12 millones de pesos en beneficio de más de 40 mil habitantes.

Respecto al campo “Las Ranitas”, se informó que ya se han realizado trabajos de colocación de pasto sintético, nivelación del terreno, drenaje pluvial y la instalación de porterías reglamentarias. Además, se prevé integrar iluminación y cercado perimetral para garantizar su uso seguro.

La gobernadora subrayó que todas las obras se desarrollan bajo estándares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), lo que asegura su calidad y durabilidad. Añadió que la recuperación de espacios deportivos contribuye a generar entornos más seguros y a promover la convivencia comunitaria.

Durante la visita, las autoridades convivieron con vecinos de la zona e incluso participaron en una “cascarita” de fútbol como parte de las actividades en el lugar.