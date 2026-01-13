Quienes buscan la intervención no tienen fuerza interna en México: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que quienes promueven o solicitan la intervención de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional carecen de respaldo interno y buscan apoyarse en actores externos para ganar peso político en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que sectores de la oposición apuestan a que al gobierno federal le vaya mal, incluso en temas delicados como la relación bilateral con Estados Unidos, en referencia a la reciente llamada telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras sus declaraciones sobre posibles acciones contra grupos delictivos en territorio mexicano.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano está claramente establecida en la Constitución, la cual prohíbe cualquier tipo de intervención militar extranjera. Subrayó que su administración mantiene una política de cooperación y coordinación internacional, pero sin aceptar subordinación ni injerencia en los asuntos internos del país.

En ese contexto, la presidenta sostuvo que grupos opositores, particularmente aquellos vinculados al PAN y al PRI —a los que se refirió como el PRIAN— esperaban un desenlace negativo de la conversación entre ambos mandatarios. No obstante, afirmó que dichos sectores no cuentan con respaldo popular suficiente.

“Quienes buscan una intervención desde fuera son quienes no tienen fuerza dentro del país, quienes dependen de otros para intentar mantener o ampliar su influencia en México”, expresó Sheinbaum.