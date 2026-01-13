Trump amenaza con arancel del 25% a países que comercien con Irán

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán enfrentará un arancel del 25 por ciento en todas sus transacciones con Estados Unidos, como parte de una nueva medida para intensificar la presión económica contra el gobierno de Teherán.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario aseguró que la decisión es “inmediata y final”, y subrayó que Washington castigará a toda nación que “haga negocios” con la República Islámica de Irán.

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, luego de que el medio estadounidense Axios informara que el canciller iraní, Abás Araqchi, habría establecido contacto el fin de semana con Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, con el objetivo de reducir la confrontación diplomática.

Estos contactos se habrían dado después de que Trump amenazara con acciones militares contra Irán, en respuesta a la represión desplegada por las autoridades iraníes frente a las protestas masivas que se han registrado en distintas regiones del país, las cuales han dejado un número indeterminado de muertos y detenidos.

Organizaciones de derechos humanos y grupos opositores han difundido cifras variables sobre las víctimas de la represión, con estimaciones que van desde decenas hasta varios cientos de personas fallecidas.

En este escenario, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente estadounidense no descarta el uso de la fuerza militar contra Irán, aunque insistió en que todas las opciones permanecen sobre la mesa.

Irán mantiene relaciones comerciales con diversos países, principalmente en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes. De acuerdo con datos oficiales, Brasil es su principal socio en América Latina, además de que sostiene vínculos comerciales con Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay.