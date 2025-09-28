Quintana Roo brilla en los World Travel Awards con al menos 25 galardones: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Quintana Roo brilló en la Gala World Travel Awards para Latinoamérica 2025, con cuando menos 25 galardones en los diversos segmentos, que se celebró por primera vez en Cancún, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente y fundador de los World Travel Awards, Graham Cooke.

En el marco del Día Mundial del Turismo, Cancún fue sede de la entrega de los óscares del turismo, los World Travel Awards, con los que se reconoce a quienes con talento, visión y compromiso han llevado a la industria turística a niveles extraordinarios.

Entre los ganadores se encuentran el Hilton Cancún Mar Caribe All-Inclusive Resort, como Resort todo incluido líder en México; Dreams Vista Cancún Golf & Spa Resort, Resort familiar líder en México; ATELIER Playa Mujeres, Hotel de conferencias líder en México; Marriott Cancún, An All-Inclusive Resort, Nuevo Resort líder en México; Hyatt Ziva Cancún, Resort de playa líder en México; La Casa de la Playa, Hotel boutique líder en México; BT WhatToDoInCancun.com, Agencia de viajes líder en México.

Además, Destination Mexico, Compañía líder en gestión de destinos en México; Xcaret, Operador de tours de aventura líder en México; Ekinox Tours, Operador de tours de aventura líder en México y Centroamérica; Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún, Hotel de conferencias líder en México y Centroamérica; Sandos Caracol Eco Resort, Hotel ecológico líder en México y Centroamérica; Sandos Caracol Aquapark, Parque acuático líder en México y Centroamérica; Ruta de los Cenotes de Puerto Morelos, Atracción turística de naturaleza líder en México.

Otros premios fueron para AVA Resort Cancún, Resort todo incluido de lujo líder en México y Centroamérica; BT Extreme Adventuring Cancún, Atracción turística de aventura líder en México y Atracción turística de aventura líder en México y Centroamérica; el Aeropuerto Internacional de Cancún, Aeropuerto líder en México y Centroamérica; Cozumel, Destino de playa en México; Puerto Morelos, Destino líder de turismo de aventura en México; Cancún, Destino líder de reuniones y conferencias en México y Centroamérica, Destino líder en México, Destino de playa líder en México y Centroamérica, y Destino líder de viajes de negocios en México y Centroamérica; BT Playa del Carmen, Destino líder de escapadas urbanas en México y Centroamérica; Isla Mujeres, Destino isleño líder en México y Centroamérica, y Tulum, Destino más romántico de México y Centroamérica.

Graham Cooke entregó a la gobernadora Mara Lezama, a nombre de los World Travel Awards, el premio Contribución Destacada a la Industria de Viajes y Turismo, por impulsar al turismo y ser una líder ejemplar de la industria turística.

Este evento fue engalanado con una pasarela de prendas elaboradas por las manos mágicas de las artesanas y artesanos de las comunidades mayas, con las que Quintana Roo impone moda. Participaron bordadoras de Xpichil, de Felipe Carrillo Puerto, así como de Tulum.

Impulsado por la gobernadora Mara Lezama, esta pasarela fue muy aplaudida, pues las artesanas estuvieron junto con sus creaciones. Entre ellas, Hilario Poot, de Tulum y con reconocimiento internacional.

Mara Lezama explicó que esta labor artesanal es de origen milenario y ha pasado de generación en generación, tanto en técnica como en colorido y estilos. “Estoy muy orgullosa del trabajo que realizan las y los artesanos de Quintana Roo. Adultos enseñan a las niñas y niños en el bordado de estas bellas prendas”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Los World Travel Awards estuvo enmarcada en la cultura Maya, pues una ceremonia tradicional marcó el inicio del evento.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama expresó su satisfacción que Quintana Roo haya acumulado 83 galardones, lo que confirma que somos un destino de excelencia y que nuestra hospitalidad, calidad de servicio y nuestra belleza natural son reconocidas en el mundo entero.

Recordó que este año Quintana Roo compitió en nominaciones de gran relevancia como Destino de Playa Líder en México y Centroamérica, Destino Urbano para Escapadas, Destino de Viajes de Negocios, y Destino de Reuniones y Conferencias.

“Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Holbox e Isla Mujeres se encuentran entre los lugares que han puesto en alto el nombre de Quintana Roo. La sola lista de nominaciones refleja la diversidad de nuestra oferta y el compromiso de nuestra gente para mantenernos como referentes internacionales” expresó la titular del Ejecutivo.

Ante la presencia del presidente y fundador de los World Travel Awards, Graham Cooke, y de la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Desplas Puel, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la diversificación del turismo en Quintana Roo se refleja en Maya Ka´an, un proyecto que crece con fuerza porque ofrece experiencias auténticas en comunidades mayas, donde el turismo se convierte en desarrollo directo y en bienestar para las familias.

“En Maya Ka’an, dijo, no solo se vive la naturaleza en su máxima expresión, también se fortalecen las raíces culturales y se abre un horizonte de oportunidades para las nuevas generaciones”.

En el mensaje dirigido a los asistentes y participantes de los World Travel Awards, la gobernadora de Quintana Roo aseguró que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, está transformando la visión del turismo. “Antes se pensaba solo en términos económicos, hoy lo entendemos también como una dimensión social. Es un instrumento de justicia, de inclusión y de equidad. El turismo no solo trae visitantes, también construye escuelas, fortalece hospitales, mejora infraestructura y abre caminos de desarrollo regional” explicó.

Como resultado de ello, dio a conocer que gracias a esta actividad se ha reducido la pobreza, hoy Quintana Roo es el estado del sur sureste con menor proporción de personas en esa condición y uno de los que más ha avanzado en reducirla en todo el país.

Mara Lezama agradeció a los organizadores de este evento, al sector turístico, a empresarios y empresarias, a trabajadoras y trabajadores, y a todos los que conforman esta cadena de valor. A las embajadas y representaciones internacionales y cuya presencia muestra la confianza que existe en Quintana Roo y en la hospitalidad de México.

La entrega de estos premios tuvo la participación de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; del secretario de Turismo de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta, así como de Graham Cooke, presidente y fundador de los World Travel Awards.

Se contó con la presencia de invitados y diplomáticos de Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá.