Actividades primarias crecen 26.7% en Quintana Roo y alcanzan sexto lugar nacional

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Las actividades primarias de Quintana Roo registraron un crecimiento anual de 26.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026, avance que colocó al estado en el sexto lugar nacional entre las 32 entidades federativas.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector mostró uno de los mayores incrementos del país durante el arranque del año.

Las actividades primarias comprenden principalmente agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, sectores cuya participación dentro de la economía quintanarroense es considerablemente menor a la de los servicios.

El resultado contrasta con el menor dinamismo observado recientemente en otros componentes de la economía estatal y refleja una importante recuperación de las actividades vinculadas con el campo y el aprovechamiento de los recursos naturales.

A nivel nacional, Ciudad de México encabezó el crecimiento del sector primario con 32.2 por ciento, seguida de Guanajuato, con 31.5; Baja California Sur, con 30.8; Querétaro, con 28.3, y Nuevo León, con 26.8 por ciento.

Quintana Roo apareció inmediatamente después, con 26.7 por ciento, apenas una décima porcentual por debajo de Nuevo León.

El desempeño estatal también destacó frente a otras entidades del Sur-Sureste. Campeche reportó un crecimiento de 13.7 por ciento, mientras Chiapas registró una contracción de 3.7 por ciento y Oaxaca retrocedió 3.5 por ciento.

El incremento adquiere relevancia debido a que la economía de Quintana Roo se encuentra altamente concentrada en las actividades terciarias, principalmente aquellas relacionadas con el turismo, comercio y servicios.

Sin embargo, el crecimiento de 26.7 por ciento no significa que las actividades primarias hayan desplazado al turismo o se hayan convertido en uno de los principales motores de la economía estatal por su participación total.

La cifra representa la variación de la producción del sector respecto al mismo periodo del año anterior y muestra la velocidad con la que creció durante el primer trimestre.

Los datos del Inegi reflejan así un comportamiento desigual entre los diferentes componentes de la economía quintanarroense: mientras algunos de sus sectores de mayor peso enfrentan un periodo de menor dinamismo, las actividades primarias registraron uno de los avances más elevados del país.