Quintana Roo encabeza estados que rompen el pacto de gasolina a 24 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado de Quintana Roo se mantiene entre las entidades del país donde no se ha logrado sostener el compromiso voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

De acuerdo con un análisis de la consultora energética PetroIntelligence, al corte del 9 de marzo, el precio promedio de la gasolina regular en la entidad alcanzó 24.68 pesos por litro, colocándose como el más alto entre los estados que han rebasado el nivel objetivo acordado entre autoridades y empresarios gasolineros.

El reporte indica que, además de Quintana Roo, también Nayarit, Oaxaca y Baja California Sur presentan precios por encima del límite fijado dentro del pacto voluntario que busca contener el costo del combustible para los consumidores.

En esos estados, el precio promedio se ubicó en 24.08 pesos por litro en Nayarit, 24.04 pesos en Oaxaca y 24.27 pesos en Baja California Sur, todos por arriba del umbral de 24 pesos establecido como referencia.

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina regular se situó en 23.61 pesos por litro, lo que representó un incremento semanal de 0.032 pesos respecto a la semana previa. Este ajuste ocurre en medio de presiones en el mercado energético internacional, donde el encarecimiento del petróleo comienza a trasladarse gradualmente a los precios mayoristas.

El informe señala que el precio mayorista de la gasolina regular aumentó 0.34 pesos por litro, una variación que ya empieza a presionar los precios al consumidor y que pone a prueba el acuerdo voluntario destinado a contener los costos para los automovilistas.