Embajador de Irán pide a México condenar ataques de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum condenar los ataques atribuidos a Donald Trump y a Estados Unidos contra Teherán, en medio de las tensiones internacionales en Medio Oriente.

En entrevista, el diplomático señaló que su país busca respaldo internacional frente a las acciones militares que, afirmó, han sido impulsadas por Estados Unidos y Israel.

Pasandideh sostuvo que algunos gobiernos han adoptado posiciones distintas frente al conflicto y destacó la postura de España, a la que calificó como una de las más adecuadas hasta ahora.

“El gobierno de España ha tenido la mejor posición hasta el momento”, afirmó, al tiempo que agradeció a México por llamar al diálogo y a la paz ante la escalada de tensiones.

Advierte posibles implicaciones geopolíticas

El embajador también advirtió sobre las posibles consecuencias internacionales de un eventual triunfo de Washington en el conflicto con Irán.

Según expresó, si Estados Unidos logra imponerse en Teherán, podría sentirse con mayor margen para intervenir en otros países, mencionando como ejemplo a Cuba e incluso a México.

“Si Estados Unidos gana algo en Irán, después no le será difícil intentar ganar en Cuba o incluso también en México”, señaló.

Llamado a la soberanía y denuncias de ataques

El diplomático también hizo referencia a los principios de política exterior contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando la defensa de la soberanía de los Estados y la no intervención.

“Nosotros defendemos la soberanía de los territorios y de los países. Por eso pedimos a México que condene todo este acto”, expresó.

Asimismo, Pasandideh afirmó que la embajada iraní en México ha recibido llamadas y correos electrónicos de ciudadanos mexicanos que expresan su respaldo a Irán y su rechazo a las acciones militares.

El embajador también denunció ataques contra civiles y mencionó el caso de un presunto bombardeo contra una escuela, donde aseguró que 165 niños murieron tras el impacto de una bomba, hecho que atribuyó a fuerzas estadounidenses.