Padres de familia califican de “grave error” adelantar fin de clases por Mundial de fútbol

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó como un “grave error” la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 del 15 de julio al 5 de junio, medida anunciada en el contexto del Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas previstas para el verano.

A través de un comunicado, la organización advirtió que la reducción del calendario escolar implicaría eliminar entre cinco y siete semanas completas de clases, afectando especialmente a estudiantes que presentan rezagos en lectura, matemáticas y comprensión.

“Utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable. La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo tres de los 2 mil 500 municipios del país”, señaló la agrupación.

La UNPF también cuestionó el argumento relacionado con las olas de calor previstas para junio y julio, al considerar que las altas temperaturas son una situación recurrente y no justifican una modificación generalizada al calendario escolar nacional.

En ese sentido, propuso alternativas como horarios escalonados, adecuaciones temporales en infraestructura, apoyo tecnológico y suspensiones focalizadas por región, en lugar de reducir de manera anticipada las actividades académicas en todo el país.

La postura de la organización surge luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunciara que las clases concluirían el 5 de junio debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a las condiciones climáticas extremas.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta surgió durante reuniones entre secretarios de Educación estatales y docentes, aunque precisó que el calendario escolar definitivo aún no ha sido aprobado y que se buscará garantizar el cumplimiento de los contenidos educativos.