Bloquean vía Chetumal-Mérida por presunta opacidad en recursos federales

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BACALAR.- Habitantes de la comunidad de Pantera bloquearon durante aproximadamente dos horas la carretera Vía Corta Chetumal-Mérida para exigir transparencia en el manejo de los recursos asignados a su localidad mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

Los inconformes cerraron totalmente la circulación y exigieron la presencia de representantes oficiales del programa y de la directiva comunal para conocer, mediante documentación, el destino de los recursos federales destinados a combatir el rezago social.

Entre sus demandas se encontraba transparentar los movimientos financieros realizados, las obras proyectadas, los materiales adquiridos y el saldo disponible del presupuesto asignado a la comunidad.

Los habitantes también solicitaron reorientar parte de los recursos hacia necesidades que consideran prioritarias, entre ellas alumbrado público, instalación de topes y señalización, bacheo, así como construcción de gradas y baños en espacios comunes.

Además, plantearon que la mano de obra requerida para las obras sea contratada entre habitantes de Pantera, con el propósito de que los recursos también generen beneficios económicos para las familias de la comunidad.

El bloqueo provocó largas filas de vehículos y afectó el tránsito particular, comercial y de carga sobre esta carretera federal, una de las principales conexiones terrestres entre Quintana Roo y Yucatán.

Los manifestantes advirtieron inicialmente que mantendrían cerrada la vía hasta obtener una respuesta de las autoridades y establecer un mecanismo para aclarar el destino del dinero.

Después de aproximadamente dos horas de protesta y momentos de tensión, una comitiva de habitantes estableció comunicación con representantes gubernamentales y acordó la instalación de mesas de trabajo para revisar la aplicación de los recursos del FAISPIAM.

Tras alcanzar el acuerdo, los pobladores retiraron las barricadas y permitieron nuevamente la circulación sobre la Vía Corta Chetumal-Mérida.

Elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad permanecieron en el lugar para facilitar el desahogo de los vehículos acumulados y vigilar que la reapertura de la carretera se realizara sin incidentes.

Los habitantes señalaron que mantendrán su exigencia de conocer de manera detallada cómo fueron ejercidos los recursos asignados a Pantera y cuáles serán las obras que finalmente se realizarán en la comunidad.