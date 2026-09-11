Anuncia Estefanía Mercado descuento del 50% en licencias de funcionamiento para impulsar la inversión

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PLAYA DEL CARMEN.- Para facilitar la apertura de negocios, impulsar la generación de empleos y fortalecer la economía de Playa del Carmen, la alcaldesa Estefanía Mercado anunció un descuento del 50 por ciento en las licencias de funcionamiento para empresarios de la Quinta Avenida y de todo el municipio.

Asimismo, la presidenta municipal informó, junto con la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, y el tesorero Guillermo Brahms, que su administración también trabaja para reducir los tiempos de los trámites, con la meta de que abrir un negocio y obtener la licencia de funcionamiento pueda realizarse en 10 días hábiles.

Como parte de esta estrategia, agregó, los incentivos y descuentos vigentes se extenderán durante tres meses adicionales, con el propósito de seguir respaldando a quienes invierten, generan empleos y confían en Playa del Carmen.

“En Playa del Carmen queremos que invertir sea más fácil, rápido y accesible”, afirmó Estefanía Mercado, al destacar que la función del gobierno municipal es facilitar, acompañar y abrir las puertas a la inversión.

La presidenta municipal de Playa del Carmen sostuvo que estas acciones buscan generar mejores condiciones para empresarios y emprendedores, con el objetivo de avanzar hacia un municipio en el que emprender e invertir sea cada vez más fácil, rápido y seguro.