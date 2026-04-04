Quintana Roo se consolida como imán turístico mundial en Semana Santa: Mara Lezama

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CANCÚN.- Quintana Roo vive un fin de semana con extraordinaria afluencia turística en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa; miles de visitantes se encuentran en los 12 destinos y los aeropuertos, con Cancún a la cabeza, consolidan al Caribe Mexicano como uno de los polos turísticos más demandados de América Latina y el mundo, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

De acuerdo con reportes de los 12 destinos, la ocupación se hizo evidente en playas, las 13 zonas arqueológicas, centros comerciales y atractivos turísticos, que registraron una afluencia masiva, con espacios prácticamente llenos a lo largo del estado, evidenciando el fuerte dinamismo del sector en esta temporada.

Asimismo, la alta demanda turística se reflejó en el movimiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo que contabilizaron 623 operaciones aéreas, evidenciando un flujo positivo y sostenido de visitantes nacionales e internacionales, que consolida al Caribe Mexicano como Capital Mundial de las Vacaciones.

La Secretaría Estatal de Turismo dio a conocer que entre los destinos con mayor afluencia destacó Tulum, que recibió a un elevado número de visitantes, turistas y familias, reafirmando su posicionamiento como uno de los sitios preferidos a nivel internacional.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, para este periodo vacacional se estima la llegada de aproximadamente 1.2 millones de visitantes, lo que representará un impacto positivo en la actividad económica y turística de la entidad.

La gobernadora Mara Lezama destacó que estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en el Caribe Mexicano, así como el trabajo coordinado entre autoridades, sector turístico y sociedad para garantizar una experiencia segura y de calidad.

Destacó principalmente la calidez de las y los quintanarroenses, tanto por ser buenos anfitriones como también excelentes prestadores de servicios.