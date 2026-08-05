Sheinbaum anuncia Jornada Nacional de Reforestación; sembrarán 6.6 millones de árboles en todo México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 9 de agosto se realizará de manera simultánea la Jornada Nacional de Reforestación en las 32 entidades del país, con la participación de gobiernos estatales, dependencias federales, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la intención es convertir esta jornada en una actividad permanente que se repita cada año para fortalecer la restauración de los ecosistemas y fomentar la participación ciudadana.

“El objetivo es que esta jornada sea todos los años, no solamente en 2026, sino que a partir de ahora tengamos un día en el que todas y todos salgamos a reforestar”, expresó.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, informó que la campaña contempla intervenir 32 mil hectáreas distribuidas en 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios del país.

Como parte de la estrategia, se prevé la plantación de más de 6.6 millones de árboles y plantas en una sola jornada, con la participación de 235 mil 97 personas. Además, por primera vez se utilizarán drones para dispersar semillas encapsuladas con sustratos y fertilizantes, lo que permitirá ampliar la cobertura de siembra y aumentar las probabilidades de germinación.

La funcionaria agregó que el Gobierno federal mantiene como meta reforestar 500 millones de plantas y árboles hacia 2030, priorizando diversos ecosistemas, 37 Áreas Naturales Protegidas y 17 zonas destinadas voluntariamente a la conservación.

Sheinbaum destacó que esta estrategia se suma a los resultados obtenidos mediante el programa Sembrando Vida, con el que, afirmó, durante los últimos ocho años se han sembrado más de 2 mil millones de árboles maderables y frutales, se ha reforestado un millón de hectáreas y han participado más de 400 mil sembradores.

La Jornada Nacional de Reforestación será coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en coordinación con los gobiernos estatales y la Ciudad de México.