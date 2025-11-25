Quintana Roo, segundo lugar nacional en entrega de Vivienda para el Bienestar

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional en número de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar listas para ser entregadas antes de que concluya el año.

“Ya estamos entregando”, afirmó durante la Conferencia del Pueblo, al detallar el avance del programa en distintos estados del país.

De las 4 mil 871 viviendas correspondientes a la primera etapa prevista para 2025, Tamaulipas concentra mil 395, mientras que Quintana Roo suma 672, colocándose como la segunda entidad con más unidades listas para su asignación. En tercer lugar aparece Nuevo León, con 646 viviendas terminadas.

Yucatán, por su parte, ocupa el lugar 13 nacional, con 88 viviendas programadas para entrega en lo que resta del año. En ese Estado se construyen actualmente 13 mil 834 unidades, distribuidas en los municipios de Umán, Mérida, Kanasín, Progreso, Tizimín y Ticul.

El Infonavit destacó que Quintana Roo y Yucatán figuran entre los Estados con mayor volumen de viviendas contratadas para construcción. En total, las entidades que encabezan esta lista son:

• Veracruz, 42 mil 260 viviendas

• Tamaulipas, 34 mil 662

• Yucatán, 28 mil 474

• Tabasco, 26 mil 34

• Sinaloa, 16 mil 151

• Quintana Roo, 13 mil 104

En semanas recientes, Romero Oropeza visitó Cancún y Playa del Carmen, donde supervisó los avances en los predios Aloja, Arcos Paraíso, Paraíso Maya y El Edén, desarrollos que forman parte del programa Vivienda para el Bienestar.