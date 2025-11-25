Entre la bonanza y la saturación: Cancún y Tulum enfrentan un freno estructural

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Cancún y Tulum serán declarados Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable, una figura legal que permitirá al Gobierno de Quintana Roo frenar o limitar el crecimiento urbano y turístico que ambos destinos registran actualmente.

La designación está contemplada en la Ley General de Turismo del Estado y tiene carácter vinculante, por lo que los ayuntamientos estarán obligados a incorporar sus lineamientos en los instrumentos de planeación, incluidos los planes de desarrollo urbano.

Andrés Aguilar, subsecretario estatal de Turismo, informó que 11 dependencias del gobierno trabajan en los dictámenes que definirán los límites, vocaciones y directrices que deberán seguir ambos destinos ante su nivel de saturación.

“Cancún ya no puede seguir creciendo en las mismas condiciones. Toca renovar infraestructura, actualizar el producto turístico y generar nuevas políticas que permitan atender problemas como los predios abandonados o las plantas de tratamiento que ya operan al límite. Se requieren tecnologías, inversiones y esquemas de gestión nuevos”, señaló.

En el caso de Tulum, Aguilar recordó que la estrategia Tulum Renace marca el rumbo para ordenar su expansión, responsabilidad municipal pero ahora bajo criterios estatales derivados de esta figura prioritaria.

La declaratoria también obligará a conformar un órgano gestor de destino, encargado de implementar las vocaciones, límites y lineamientos que se establezcan. Además, la Secretaría estatal de Turismo deberá participar de forma activa en las consultas públicas relacionadas con el crecimiento urbano de ambos municipios.

Una vez que Cancún y Tulum queden formalmente decretados como zonas prioritarias, el gobierno estatal prevé aplicar la misma figura en Bacalar y Mahahual, donde, aunque el crecimiento aún es menor al del norte del Estado, la llegada de nuevas inversiones exige anticiparse para evitar un desarrollo descontrolado.