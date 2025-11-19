Quintana Roo, sexto en delitos de alto impacto y segundo en todos los delitos en México

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Estado de Quintana Roo se encuentra en los primeros lugares de México donde la presencia del crimen es más grave para la sociedad, pues ocupa el sexto lugar en incidencia de delitos de alto impacto y el segundo sitio en delitos de todos los tipos, al corte de octubre del 2025.

Lo anterior son los resultados de los reportes de incidencia delictiva de octubre del 2025, elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, estos resultados no fueron dados a conocer en la presentación que se hizo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 11 de noviembre, pues en esa ocasión se presentó información incompleta, referente sólo a las supuestas disminuciones de homicidios dolosos.

Las cifras que revelan la situación actual de Quintana Roo fueron reveladas colateralmente por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que publicó en sus redes sociales las gráficas de incidencia de delitos de alto impacto y delitos diversos de las entidades federativas, para presumir que su entidad es la que menos tiene.

En las gráficas publicadas por el morenista Ramírez se ve a Quintana Roo en el sexto lugar en incidencia de delitos de alto impacto, con 631 casos que representan una tasa delictiva de 30 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, Quintana Roo aparece segundo en incidencia de delitos diversos, con 5 mil 136 registrados oficialmente en octubre del 2025, que representan una tasa de 244.4 delitos por cada 100 mil habitantes.

La tasa de delitos en un dato muy importante en la medición de la inseguridad, puesto que expresa la gravedad de la afectación y el impacto del crimen en la vida cotidiana de una sociedad.

Por otra parte, el SESNP emitió el Mapa de Incidencia Delictiva, con los presuntos delitos registrados de enero a octubre del 2025, donde se ordenan a las entidades por cifras absolutas, no relativas.

Allí aparece Quintana Roo en el lugar 14 por número de delitos registrados, que son 46 mil 844, el 2.74 % del total de 1 millón 707 mil 54 que representan el total nacional.

Sigue siendo la entidad con mayor inseguridad la Península de Yucatán, mucho muy por encima de Campeche, que ocupa el lugar 30 nacional, con 4 mil 825, el 10.3 % de delitos de Quintana Roo, y de Yucatán, que es el lugar 31, con 4 mil 311, el 9.2 % de los cometidos en tierras quintanarroenses.

Fuente: Cambio22