Tren Maya operará en 2026 con 96 % de subsidios federales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya, proyecto ferroviario emblemático del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, operará el próximo año con una dependencia casi total de recursos públicos.

De acuerdo con documentación pública, la operación de la megaobra en 2026 se mantendrá gracias a una inyección de subsidios, mientras la transparencia sobre sus resultados operativos se mantiene en la opacidad.

Este es el dinero del Tren Maya para 2026

El presupuesto total asignado al Tren Maya para 2026 asciende a 32 mil 41 millones de pesos.

De esta cifra, 30 mil 744 millones de pesos, los que representan el 96 % del total, provendrán de subsidios y apoyos fiscales del gobierno federal.

En contraste, se estima que la empresa solo generará mil 287 millones de pesos por ingresos propios derivados de la prestación de servicios.

De hecho, en mayo pasado, el director general del Tren Maya, el General Óscar David Lozano Águila, reconoció que la operación de pasajeros no es rentable y que el punto de equilibrio, proyectado hacia 2030, sólo será posible al sumar operaciones de carga, para lo cual es fundamental la recuperación de la infraestructura del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Cabe recordar que el reciente Paquete Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobado por el Congreso de la Unión, ratificó que el 67 % de la recaudación de el Derecho de No Migrante (DNR), el que se cobra a los turistas extranjeros que llegan a México, va directo a subsidiar “el pago de la operación, prestación de servicios, administración, explotación, construcción, planeación, adquisición, proyectos o programas, arrendamiento, obra complementaria, equipamiento, instalación, estudio, proyecto e inversión en infraestructura, entre otros, relacionados con los objetos sociales de las empresas de participación estatal mayoritaria, sectorizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional”; es decir, para el Tren Maya y los hoteles, aeropuertos y aviones operados mediante el Grupo Mundo Maya, antes Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm), con los que hacen negocios los militares.

Ningún peso del cobro de este derecho se va a la promoción turística del país ni a mejorar las capacidades y servicios del Instituto Nacional de Migración (INM).

Opacidad y estancamiento en pasajeros

No obstante la cantidad de recursos fiscales que recibe, destaca la falta de transparencia en la operación del proyecto, pues desde marzo de 2025 se dejaron de publicar los resultados operativos del Tren Maya..

Asimismo, solicitudes de información hechas por a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) no han arrojado nuevos datos sobre la evolución del servicio.

El último reporte operativo, correspondiente a marzo de 2025, mostró que el Tren Maya se había estancado en 88 mil pasajeros mensuales, después de haber transportado hasta 110 mil usuarios entre diciembre y enero.

Expertos señalan que la falta de publicación de información contable y financiera es un indicio de que “algo se quiere ocultar”, pues si el proyecto estuviera repuntando, el gobierno lo revelaría con oportunidad.

El catedrático de la UNAM, Miguel González, recordó que el costo final del Tren Maya superó las estimaciones iniciales, y que la necesidad de mantener la obra con una “inversión grande cada año” ya se había planteado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se determinó que no era rentable.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Tren Maya ha superado incluso los 550 mil millones de pesos en costo, lejos de los 120 mil millones estimados al inicio.

Fuente: Cambio22