Quintana Roo y Unicef articulan programas para reforzar atención y protección de niñas, niños y adolescentes

CANCÚN.- Con el firme compromiso de fortalecer la protección, atención y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, encabezaron mesas de trabajo con el representante de Unicef en México, Fernando Carrera, como parte del convenio de colaboración entre el estado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Durante tres días, ambas lideraron los trabajos en los que participaron diversas dependencias estatales, para dar seguimiento a los acuerdos establecidos y avanzar en la construcción de proyectos, políticas públicas y mecanismos interinstitucionales que garanticen el respeto pleno de los derechos de la niñez y adolescencia.

Estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Salud (Sesa), la Secretaría de Educación (SEQ), la Secretaría de Turismo (Sedetur), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Bienestar (Sebien), la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), el Sistema DIF Estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La gobernadora Mara Lezama destacó que la alianza con Unicef fortalece la visión humanista de su gobierno y coloca a la niñez en el centro de las decisiones públicas.

“En Quintana Roo, las infancias están primero. Gracias a Unicef y al trabajo coordinado entre instituciones, avanzamos hacia un futuro más justo, más seguro y con más oportunidades para todas y todos”, afirmó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, subrayó que el trabajo en unidad permitirá consolidar acciones con impacto real en la vida de cada niña, niño y adolescente.

“Nuestro objetivo es garantizar que crezcan en entornos seguros, con amor, salud, educación y oportunidades. Todos los días trabajamos para que sus derechos se protejan, se respeten y se hagan valer”, señaló.

Las mesas de trabajo fortalecen la cooperación con Unicef para impulsar programas de prevención, restitución de derechos, desarrollo integral y bienestar emocional, como parte de una agenda común que prioriza a la niñez y adolescencia de Quintana Roo.